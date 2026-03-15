Da lunedì 16 marzo aperte le iscrizioni per il primo evento di Legambiente dell’anno dedicato all’economia circolare

Domenica 12 aprile il piazzale dell’Ex Polveriera, in piazzale Reverberi, si animerà con una nuova edizione del Mercatino del Riuso “Il Riciclo”, l’iniziativa che da oltre dieci anni i volontari di Legambiente Reggio Emilia portano avanti per promuovere il riutilizzo degli oggetti e ridurre la produzione di rifiuti. L’ingresso per i cittadini è libero e gratuito. Per partecipare come venditore è necessario essere in possesso (o richiedere in Comune) il tesserino degli hobbisti, come previsto dalla normativa regionale, e iscriversi online sul sito di Legambiente Reggio Emilia www.legambientereggioemilia.it.

Cosa si trova al mercatino? Vestiti, libri, giocattoli, piccoli mobili, oggetti per la casa: tutto ciò che è ancora in buono stato ma non serve più può trovare una nuova vita. Il mercatino è riservato esclusivamente ai privati cittadini, niente stand commerciali, e questo lo rende un’occasione autentica di scambio tra persone. “Partecipare al Mercatino del Riuso di Legambiente non significa solo fare shopping consapevole: passeggiando tra i banchetti si scoprono storie, si chiacchiera con i venditori, si respira un’atmosfera di comunità” dichiarano i partecipanti. Un piccolo gesto quotidiano che, moltiplicato per centinaia di partecipanti, diventa un contributo concreto all’economia circolare. Per maggiori informazioni e contatti è possibile scrivere a segreteria@legambientereggioemilia.it o chiamare il numero 0522431166 – 3289860926 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00.