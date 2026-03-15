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Da lunedì 16 marzo aperte le iscrizioni per il primo evento di Legambiente dell’anno dedicato all’economia circolare

Reggio Emilia
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Domenica 12 aprile il piazzale dell’Ex Polveriera, in piazzale Reverberi, si animerà con una nuova edizione del Mercatino del Riuso “Il Riciclo”, l’iniziativa che da oltre dieci anni i volontari di Legambiente Reggio Emilia portano avanti per promuovere il riutilizzo degli oggetti e ridurre la produzione di rifiuti. L’ingresso per i cittadini è libero e gratuito. Per partecipare come venditore è necessario essere in possesso (o richiedere in Comune) il tesserino degli hobbisti, come previsto dalla normativa regionale, e iscriversi online sul sito di Legambiente Reggio Emilia www.legambientereggioemilia.it.

Cosa si trova al mercatino? Vestiti, libri, giocattoli, piccoli mobili, oggetti per la casa: tutto ciò che è ancora in buono stato ma non serve più può trovare una nuova vita. Il mercatino è riservato esclusivamente ai privati cittadini, niente stand commerciali, e questo lo rende un’occasione autentica di scambio tra persone. “Partecipare al Mercatino del Riuso di Legambiente non significa solo fare shopping consapevole: passeggiando tra i banchetti si scoprono storie, si chiacchiera con i venditori, si respira un’atmosfera di comunità” dichiarano i partecipanti. Un piccolo gesto quotidiano che, moltiplicato per centinaia di partecipanti, diventa un contributo concreto all’economia circolare. Per maggiori informazioni e contatti è possibile scrivere a segreteria@legambientereggioemilia.it o chiamare il numero 0522431166 – 3289860926 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00.

















Redazione 1

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