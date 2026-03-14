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Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 15 marzo 2026

Meteo
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Inizialmente molto nuvoloso con precipitazioni soprattutto tra la notte ed il primo mattino sul settore più occidentale, più intense sui rilievi ed in graduale esaurimento. Quota neve a partire da 1.300 metri. Dal pomeriggio nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse.

Temperature minime in aumento lungo la costa dove i valori saranno tra 10 e 12 gradi, stazionarie nelle pianure tra 7 e 9 gradi. Massime in lieve diminuzione, comprese tra 15 e 17 gradi. Venti deboli da sud-est e a tratti moderati, in graduale rotazione fino a divenire da nord-est in serata. Mare mosso, fino a molto mosso al largo, in attenuazione in serata.

(Arpae)

















Redazione 1

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