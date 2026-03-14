Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 15 marzo 2026

Inizialmente molto nuvoloso con precipitazioni soprattutto tra la notte ed il primo mattino sul settore più occidentale, più intense sui rilievi ed in graduale esaurimento. Quota neve a partire da 1.300 metri. Dal pomeriggio nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse.

Temperature minime in aumento lungo la costa dove i valori saranno tra 10 e 12 gradi, stazionarie nelle pianure tra 7 e 9 gradi. Massime in lieve diminuzione, comprese tra 15 e 17 gradi. Venti deboli da sud-est e a tratti moderati, in graduale rotazione fino a divenire da nord-est in serata. Mare mosso, fino a molto mosso al largo, in attenuazione in serata.

(Arpae)