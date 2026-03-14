Idea Sassuolo: al via il nuovo bando per rimettere i quartieri al centro

Mettere i quartieri al centro, non solo come spazi geografici, ma come cuori pulsanti di socialità e partecipazione.

Da oggi online sul sito del Comune il bando dell’edizione 2026 di “Idea Sassuolo. Quartieri al centro”, il progetto di sviluppo di comunità che, iniziato lo scorso anno, punta a trasformare parchi, piazze e aree verdi in presidi di cittadinanza attiva.

Ammonta a 30.000 euro l’investimento complessivo con l’obiettivo di sostenere progetti che migliorino la qualità della vita nei quartieri attraverso l’animazione territoriale e il volontariato, favorendo la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini per promuovere lo sviluppo della città grazie al coinvolgimento del terzo settore.

“Il terzo settore e l’associazionismo sono la spina dorsale del nostro territorio come presidi di comunità e veicolo indispensabile di formazione, socialità e aggregazione e per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a dedicare un budget importante per sostenere queste progettualità – commentano gli Assessori Federico Ferrari e Serena Lenzotti – il bando Idea vuole accompagnare questi percorsi di iniziative ed eventi stimolando la nascita di nuovi partenariati che includano le associazioni attive nei quartieri e sarà indispensabile avere all’interno del partenariato un operatore economico. Nella valutazione dei progetti un punteggio maggiore verrà assegnato agli eventi organizzati in collaborazione con le tante associazioni sportive della città che sono in grado, per loro stessa natura, di coinvolgere un grande quantitativo di persone, dai più piccoli ai meno giovani”.

A guidare i raggruppamenti dovranno essere Associazioni di Promozione Sociale (APS) o Organizzazioni di Volontariato (ODV) con sede legale o operativa a Sassuolo e regolarmente iscritte al RUNTS.

Le attività finanziate dal bando possono essere realizzate da aprile 2026 fino a febbraio 2027 e ogni associazione potrà beneficiare di un contributo massimo di 5.000 euro per dare vita a iniziative che spaziano dall’ambito culturale a quello sportivo e sociale.