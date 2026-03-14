Bologna: spaccio, rapine e furti. Contrasto alla criminalità diffusa, 21 arresti in una settimana

La Polizia di Stato di Bologna ha portato a termine 21 arresti nell’ultima settimana, nell’ambito di operazioni di polizia giudiziaria e monitoraggio del territorio. Questo risultato significativo è frutto di un‘attività intensa svolta con la collaborazione delle varie sezioni della Polizia di Stato, tra cui Squadra Mobile, Commissariati e Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’obiettivo prioritario di garantire sicurezza e ordine alla cittadinanza.

Gli arresti hanno riguardato reati vari, tra cui spaccio di droga, furti e rapine. Gli interventi hanno incluso diverse tipologie di reati, tra cui delitti contro il patrimonio e traffico di stupefacenti, oltre all’esecuzione di ordinanze restrittive emesse dall’Autorità Giudiziaria. Delle 21 persone arrestate, 4 sono state catturate dalla Squadra Mobile nel contesto di operazioni mirate al narcotraffico.

In aggiunta, è stato eseguito un ordine di carcerazione. Più nello specifico: – In Via Amendola, due cittadini nigeriani con precedenti specifici sono stati arrestati per spaccio di crack. Durante l‘intervento sono stati sequestrati 21 grammi di crack, 255 euro in contanti, due telefoni cellulari e materiali per il confezionamento delle dosi. – In Via del Sostegno, un cittadino marocchino di 23 anni è stato colto in flagrante mentre cedeva cocaina a diversi acquirenti. La successiva perquisizione, supportata dall‘unità cinofila, ha portato al sequestro di 29 grammi di cocaina distribuiti in 30 involucri e 1.090 euro in contanti. – In Viale Masini è stato arrestato un cittadino pakistano del 1982 destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo deve scontare una pena residua di 3 anni, 4 mesi e 13 giorni per cumulo di condanne definitive.

In Via Albani è stato fermato un cittadino marocchino accusato di detenzione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti in concorso, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno sequestrato 5,34 grammi di cocaina e 200 euro in contanti. Oltre alle operazioni mirate della Squadra Mobile, altre 16 persone sono state arrestate nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo del territorio condotta dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico: In Via Zanardi, un cittadino italiano di 58 anni è stato arrestato per porto abusivo di arma da sparo, minacce aggravate, possesso di segni distintivi contraffatti e usurpazione di funzioni pubbliche. Questo è avvenuto dopo una lite stradale culminata in minacce gravi. Durante il fermo sono state sequestrate l’arma usata e altre due armi trovate nella sua abitazione.

In Via Marconi è stato arrestato un cittadino rumeno di 51 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, accusato di una tentata rapina in un supermercato. – Un cittadino marocchino trentaduenne è stato fermato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a seguito della revoca della sospensione del provvedimento. – In Via Carlo Pepoli, un cittadino italiano del 1989 è stato arrestato per aver violato il divieto giudiziario di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In Piazza delle Medaglie d’Oro, un cittadino italiano ventiseienne è stato arrestato per truffa. Era in possesso di circa 30 mila euro in contanti e diversi gioielli d’origine sospetta. L’operazione è stata svolta congiuntamente alla Legione Carabinieri Emilia Romagna. – In Via Casciarolo, una cittadina italiana nota per reati contro il patrimonio e legati agli stupefacenti è stata fermata per furto in un supermercato. Infine, personale del Commissariato Bolognina-Pontevecchio ha tratto in arresto un cittadino italiano trentatreenne pluripregiudicato in esecuzione di un ordine dell’Autorità Giudiziaria. Queste operazioni testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta al crimine e nella tutela della sicurezza sul territorio.