Domani a Soliera inizia il secondo fine settimana di Arti Vive Best OFf

Dopo il successo del primo fine settimana, con il Nuovo Cinema Teatro Italia molto frequentato per i tre primi spettacoli, torna, nel weekend, la programmazione di Arti Vive Best OFf, la dieci giorni di spettacoli e letteratura che porta a Soliera, in un’inedita versione indoor, le vibrazioni di Arti Vive Festival.

Si parte già oggi, giovedì 26 marzo, in Habitat alle 20.30, con la proiezione del documentario di Stefania Centonze, in collaborazione con Reset e Libera, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; per l’occasione sarà presentata l’opportunità di partecipare al Campo di Libera a Ponticelli (NA) dal 6 al 13 luglio. Il campo è rivolto a ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Il primo spettacolo teatrale del fine settimana sarà quello di domani, venerdì 27 marzo, presso il Nuovo Cinema Teatro Italia, alle 20.30 con “Hallo! I’m Jacket”: regia di Elisa Canessa con Federico Dimitri e Francesco Manenti. Il 28 marzo, al Centro sociale Pederzoli di Limidi, lo spettacolo per bambini, alle 16.30, “Quando i maiali ebbero le ali”. “Le Baccanti” di Giulio Santolini – progetto sostenuto da SIAE e Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Per Chi Crea” – saranno protagoniste domenica 29 marzo alle 16.30 al Teatro (la visione è sconsigliata ai minori di 16 anni); a chiudere la giornata, sempre in Teatro, sarà, alle 20.30, “Wonderboom!”, lo spettacolo con Stefano Cenci, Chiara Davolio e Filippo Beltrami. La rassegna chiuderà lunedì 30 marzo alle 20.30 al Cinema con la proiezione del documentario “Il Faro – Il fantastico viaggio della Banda Rulli Frulli”, alla presenza dei registi Gianluca Marcon e Diego Gavioli: ingresso gratuito. Le prevendite sono aperte e disponibili su Vivaticket. Accanto alla rassegna teatrale, è in programma il concerto dei Gazebo Penguins venerdì 27 marzo alle 22.30 sempre in Habitat.

«Con Arti Vive Best OFf Soliera si conferma uno spazio vivo e aperto, capace di intrecciare linguaggi diversi e di accogliere pubblici differenti. Teatro, cinema, letteratura compongono un programma ricco che, anche in una dimensione indoor, porta a Soliera lo spirito creativo e partecipato che ogni estate caratterizza Arti Vive Festival. In queste settimane abbiamo inoltre registrato un ottimo riscontro anche per il teatro scuola: tra febbraio e marzo oltre cinquecento tra bambine, bambini e ragazzi delle nostre scuole hanno partecipato agli spettacoli pensati per l’infanzia, la primaria e le medie, a conferma di quanto il teatro sia uno strumento prezioso di crescita, scoperta e confronto. Arti Vive Best OFf, che torna dopo cinque anni, sarà un momento di grande gioia», dice Caterina Bagni, sindaca di Soliera.