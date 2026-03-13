San Prospero: perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail. Morto un 23enne

Ancora una giovane vita spezzata in un incidente stradale. E’ successo questa mattina appena dopo le 10:00 lungo via Canaletto alle porte di San Prospero. Per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia locale, un ragazzo in sella ad una moto da cross ha perso il controllo del mezzo e dopo aver sbattuto violentemente contro il guardrail ha finito la sua corsa nel fosso a lato della strada.

Sul posto sono stati inviati i sanitari del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso, ma per il giovane, appena 23 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi di legge e il traffico è stato deviato. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.