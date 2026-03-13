Prosegue a Guastalla la rassegna “Marzo al Femminile 2026”

Il fascino dei ritratti antichi incontra la parola scritta e le note musicali. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 16:30, il Piano Nobile di Palazzo Ducale si trasformerà nel palcoscenico di “Caterina e le altre. Storie al femminile in Quadreria Maldotti”.
L’iniziativa, inserita nel calendario di “Marzo al Femminile 2026”, propone un’esplorazione profonda e suggestiva delle storie di donne che popolano i dipinti della celebre collezione guastallese, intrecciandole con momenti di musica dal vivo e letture scelte.
UN’ESPERIENZA SENSORIALE A CURA DELLA BIBLIOTECA MALDOTTI
Curato da Ivan Cantoni e Leonardo Tenca, l’evento non è una semplice visita guidata, ma un’esperienza immersiva dove diverse espressioni artistiche dialogano tra loro.
- Pittura: lo sguardo si poserà sui volti e sui simboli celati nei quadri della Quadreria.
- Musica: l‘atmosfera sarà arricchita dalle performance di Filippo Maturani (violino), Alina Trush (pianoforte), Linda Cavalcabue (voce), Anastasia Beltrami (chitarra) e Claudia Farri (basso).
- Letteratura: il gruppo di lettura, composto da Lisa Farri, Lucrezia Minonne, Misia Merlo e Francesco Spagna, darà voce a testi che risuonano con le storie e le epoche dei dipinti osservati.
L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per riscoprire il patrimonio della Biblioteca e Quadreria Maldotti sotto una luce nuova, intima e celebrativa della figura femminile attraverso i secoli.
Ingresso: gratuito. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Guastalla: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it 0522 839756 / 0522 839761