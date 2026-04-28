“Amianto: rischi, opportunità e visione strategica”: STU Reggiane Spa e il Comune di Reggio Emilia promuovono un nuovo approccio territoriale

Nel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale in memoria delle Vittime dell’Amianto, si è tenuto il webinar “Amianto: rischi, obblighi e opportunità per le imprese”, organizzato da STU Reggiane in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, nell’ambito delle proprie attività strategiche dedicate alla sostenibilità e alla rigenerazione urbana. L’evento ha segnato un punto di svolta nel dibattito sulla gestione del materiale sul nostro territorio e ha visto l’importante contributo di AUSL Reggio Emilia e INAIL. L’incontro è stato promosso con l’obiettivo preciso di superare la logica della mera gestione dell’emergenza o dell’adempimento burocratico. In un contesto in cui la presenza di amianto rimane purtroppo ancora diffusa nel tessuto produttivo, si è voluto promuovere un nuovo approccio, proattivo e non solo normativo, che metta al centro la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti gli attori protagonisti.

“L’urgenza di intervenire sui siti industriali è sotto gli occhi di tutti e il tema va affrontato tenendo presenti i rischi ma anche le opportunità” – ha dichiarato Luca Torri, Amministratore di STU Reggiane, in apertura dei lavori. L’Assessore Roberto Neulichedl ha affermato che: “Al di là della necessaria opera di bonifica, dovremmo trarre un insegnamento dalla pesante eredità lasciata dal ’900 con il cemento-amianto. Oggi dev’essere impensabile produrre nuovamente alla ‘cieca’, ossia senza valutare preventivamente come e quando una data materia cesserà la sua funzione e, soprattutto, con quale effettivo impatto sulla salute e sull’ambiente. Muovo quindi un accorato appello alla coscienza di tutti coloro che sono chiamati a impegnare risorse e materie in cicli produttivi, i quali è sempre più urgente che siano guidati da sapienza, saggezza e un’etica in ordine alla tutela dell’ambiente e dei viventi.”

Davide Giovannini, dirigente del servizio Re_Acts del Comune di Reggio Emilia, ha messo in luce il tema della collaborazione territoriale e ha evidenziato che l’Amministrazione vuole promuovere un nuovo approccio, non solo normativo ma anche di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti gli interlocutori che concorrono alla gestione del problema: “Il nostro obiettivo è creare una vera e propria rete territoriale che unisca enti di controllo e aziende, capace di trasformare una criticità ambientale in un’opportunità strategica, sia in termini di sostenibilità sia di competitività economica.”

Durante il webinar è emersa con chiarezza la necessità di superare il modello di gestione passiva, che accetta la presenza del materiale finché non deteriorato. Si è invece delineata la visione di un sistema integrato:

Governance condivisa: la collaborazione attiva tra Amministrazione comunale, AUSL, ARPAE e Vigili del Fuoco per condividere dati e coordinare le procedure;

Resilienza territoriale: l’urgenza di intervenire per mitigare i rischi legati a eventi climatici estremi, che possono trasformare una copertura in amianto in un potenziale disastro ambientale e produttivo;

La bonifica come leva di valore: la riqualificazione degli immobili industriali non è un costo, ma un investimento che – attraverso incentivi, fotovoltaico integrato e interventi tramite ESCo – migliora il profilo ESG dell’impresa e ne accresce il valore competitivo sul mercato.

Il panel degli esperti ha visto la partecipazione di: Luca Torri (STU Reggiane), Roberto Neulichedl e Davide Giovannini (Comune di Reggio Emilia), Matteo Riccò (Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro – PSAL), Laura Pellesi (Baldi Finance SpA) e Andrea Saccona (Iren Smart Solutions SpA), con la moderazione di Federico Fontanili (Alfa Solutions SpA).

La sfida lanciata oggi è quella di fare squadra per un territorio più sicuro, trasformando la bonifica in un catalizzatore di innovazione e crescita sostenibile.