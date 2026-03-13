Nei centri acustici Ti Ascolto la prevenzione è sempre una priorità, non solo a Marzo

Grazie alla Giornata Mondiale dell’udito, celebrata il 3 marzo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, durante tutto il mese vengono promosse iniziative a livello nazionale e internazionale per la prevenzione dell’ipoacusia e degli altri disturbi legati all’udito.

Anche se nei Centri Acustici Specializzati Ti Ascolto, presenti in modo capillare sul territorio emiliano, la salute uditiva è sempre al primo posto, questo mese lo è ancor di più. Marzo – mese della prevenzione dell’udito – è un’occasione preziosa per insistere sull’importanza del sentire bene: non un dettaglio, ma uno pilastro della qualità della vita.





La prevenzione a un passo da te.

In questi giorni, gli 8 centri acustici Ti ascolto, distribuiti tra le province di Modena e Reggio Emilia, rinnovano il proprio impegno sul territorio, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un punto di riferimento all’avanguardia, anche sotto l’aspetto umano.

Il primo passo verso una maggiore consapevolezza del proprio udito è semplice, rapido e non invasivo: un esame audiometrico. Non è mai troppo presto né troppo tardi per iniziare a prendersi cura di sé; quindi, il test è consigliato a tutti, dai più piccoli ai più grandi, da chi riscontra delle difficoltà a sentire, a chi vuole semplicemente effettuare un controllo.

E se l’audioprotesista dovesse riscontrare delle problematiche? Niente panico, esiste oggi una pluralità di soluzioni per trattare ipoacusie anche lievi o acufeni, specifiche per diverse esigenze. Il team dei Centri Ti Ascolto ti accompagnerà lungo il tuo personale percorso di riabilitazione uditiva.

Perché affidarti ai Centri Acustici Ti Ascolto?

Perché è una storia che parte da lontano, quando nel 1962 Alberto Benincasa ha abbracciato una missione ambiziosa, ma possibile: restituire serenità a chi soffre di ipoacusia. Una visione che oggi continua grazie al figlio Daniele, Dottore in tecniche audioprotesiche, e a 13 professionisti che ogni giorno offrono accoglienza, ascolto e guida a chi ne ha bisogno.





Scegliere Ti ascolto significa affidarsi a un metodo costruito su misura, in cui tecnologia e competenza si uniscono a qualcosa di ancora più prezioso: l’empatia. Significa non essere mai soli, dalla prima visita alla valutazione dell’apparecchio acustico, fino all’assistenza continuativa, anche a domicilio. È questa cura delle relazioni a fare la differenza, e a rendere unica la nostra realtà da oltre 50 anni.

Conoscere lo stato di salute del proprio udito è fondamentale per prevenire, recuperare e risentire la vita senza rinunciare al bello di risentire la vita.

Per prenotare un test dell’udito basta contattare il numero verde 800 597 655.

Non costa nulla per tutto il mese di marzo e c’è solo da guadagnarci!