In Tangenziale a Bologna, lunedì notte, chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 10 e 9, verso Casalecchio

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 9 San Donato, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via dell’Industria, rotonda Sabina Santilli, Via Bargello, SP86 Lungo Savena, rotonda Luigi Polacchi, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Giuseppe Antonio Torri, viale Giuseppe Fanin, rotonda Augusto Baroni, viale Tito Carnacini, rotonda Luchino Visconti, SP5 via San Donato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 9 San Donato