Cinquant’anni di Picchio Rosso: il 24 maggio al parco Campani un grande evento per celebrare la discoteca

Il 13 marzo non è una data come le altre per Formigine. Cinquant’anni fa, nel 1976, nasceva il Picchio Rosso, una realtà destinata a scavalcare i confini provinciali per diventare un’icona del costume italiano e un tempio della musica nazionale. Per onorare questa ricorrenza simbolica, l’Amministrazione comunale si è riunita oggi insieme ai protagonisti di quella storia irripetibile per lanciare un appuntamento che promette di fermare il tempo: domenica 24 maggio il Parco Campani, proprio nel luogo in cui sorgeva la storica discoteca, ospiterà una giornata interamente dedicata al mito del Picchio.

L’evento di maggio nasce con l’obiettivo di ricreare quell’atmosfera magica che ha segnato intere generazioni, in continuità con le idee del patron Mario Boni, fondatore della discoteca scomparso nell’ottobre 2023. Non sarà una semplice celebrazione, ma un vero e proprio ritorno al formato originale della discoteca: la musica inizierà alle ore 15 e proseguirà fino a mezzanotte, recuperando la tradizione del pomeriggio dedicato ai più giovani per poi scivolare in una serata pensata per il pubblico più grande. Tra le iniziative in programma, anche una mostra fotografica presso la sede di “21”, proprio dove sorgeva la discoteca. Focus dell’iniziativa sarà il divertimento sano, ricalcando l’atmosfera domenicale di quegli anni in cui ci si ritrovava tra amici per il piacere della musica e dello stare insieme.

Il programma dettagliato, ancora in fase di definizione, promette colpi di scena. Ciò che si può svelare in anteprima è che in consolle torneranno i dj storici del locale capitanati da Luca Zanarini, mentre sul palco salirà il cantautore Marco Baroni, autore di una canzone dedicata proprio al Picchio Rosso molto amata dal patron Boni. La giornata del 24 maggio darà inoltre il via ufficiale del tour “Remember Picchio Rosso 2026”, che porterà lo spirito del locale in giro per la provincia e oltre.

“Il Picchio Rosso – dichiara la Sindaca di Formigine Elisa Parenti – non è stato solo un locale, ma un pezzo della nostra storia che rimane incredibilmente vivo nella memoria di tutti noi. Rappresentava un punto di riferimento per la musica e la moda a livello nazionale, un’eccellenza del nostro territorio che ha saputo unire le persone. Celebrare questo anniversario significa rendere omaggio a un’eccellenza di creatività e passioni che non si è mai spenta e che il 24 maggio tornerà a far vibrare il cuore della nostra comunità”.

Aggiunge l’Assessore agli Eventi Corrado Bizzini: “Già nel 2016, in occasione del quarantesimo anniversario, avevamo promesso insieme al patron Mario Boni, fondatore del Picchio, che per i cinquant’anni avremmo organizzato un evento davvero speciale. Oggi purtroppo Boni non è più con noi, ma abbiamo voluto onorare quella promessa annunciando questo evento proprio nel giorno del compleanno della sua creatura. Siamo certi che Mario sarebbe felice e orgoglioso di vedere come Formigine si stia preparando a celebrare degnamente questa ricorrenza, trasformando la nostalgia in una grande festa collettiva. Un ringraziamento speciale per la collaborazione e la disponibilità va a Diego Ferrari, titolare del marchio, a Zanarini e Baroni e alla famiglia del compianto Mario Boni, la cui visione ha reso possibile tutto questo”.