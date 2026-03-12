Strade: sopralluoghi dei tecnici di Consap nel modenese

Si sono svolti mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, nei cantieri nella Provincia di Modena avviati per la ricostruzione post alluvione del maggio 2023, i sopralluoghi dei tecnici di Consap, congiuntamente a quelli della Provincia di Modena con l’obiettivo di verificare i risultati raggiunti e pianificare i prossimi interventi.

I sopralluoghi, che si sono concentrati nella zona della Val Secchia, Dolo e Dragone, hanno riguardato otto cantieri tra cui la strada provinciale 486 a Piandelagotti (Frassinoro), la strada provinciale 18 a Riccò nei territori di Castelvetro e Serramazzoni, la strada provinciale 3 “Giardini” in comune di Serramazzoni in località Museo della Rosa e La roccia, la provinciale 324 a Casa Carzoli di Frassinoro, la provinciale 20 a Montegibbio di Sassuolo, la strada provinciale 19 a Casa Azzoni di Prignano sulla Secchia e la strada provinciale 324 a Cadagnolo in comune di Pievepelago.

Complessivamente sono 32 i progetti modenesi gestiti da Consap, la struttura alla quale il Commissario Straordinario ha conferito la funzione di committenza ausiliaria per la messa in sicurezza dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023, di cui 12 sono già avviati mentre i restanti sono in fase di affidamento e aggiudicazione e prossimi all’avvio delle opere.

Il valore complessivo degli interventi è di 14,75 milioni di euro e Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena, sottolinea «il prezioso impegno condiviso di ripristinare al meglio la nostra rete viaria così da garantire strade sempre più sicure ed efficienti. Ringrazio Consap per quanto sta facendo, con la consapevolezza che investire nelle infrastrutture significa assicurare al nostro territorio quei livelli di competitività e sviluppo necessari per affrontare le sfide che la nostra società ci pone».