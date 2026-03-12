Servizio Civile Universale, posti per 23 giovani presso gli uffici comunali e le associazioni formiginesi

È online il nuovo bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale, un’occasione che quest’anno vede il Comune di Formigine e il tessuto associativo locale protagonisti di una rete di accoglienza e formazione particolarmente ampia. Il bando è rivolto a ragazze e ragazzi dell’Unione Europea e a giovani non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, pronti a intraprendere un percorso di dodici mesi che prenderà il via nel mese di settembre 2026.

L’offerta territoriale per l’anno in corso mette a disposizione un totale di 23 posti per i giovani che desiderano investire un anno della propria vita al servizio della comunità. Oltre ai 5 posti previsti direttamente presso gli uffici del Comune di Formigine, si aggiungono altri 18 posti presso diverse realtà del terzo settore locale. Tra i soggetti coinvolti figurano il Corpo volontari di Pronto Soccorso Avap di Formigine, Fondazione Orione 80, Highlanders Formigine Rugby, Istituto Maria Ausiliatrice, Oghogho Meye e P.G.S. Smile. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per un anno, a fronte di un assegno mensile di 519,47 euro.

All’interno della struttura comunale, i 5 volontari selezionati potranno collaborare nei seguenti ambiti: educativo e culturale, comunicazione per il supporto sul digital e grafica, progettazione europea ed eventi e relazioni con il pubblico.

Commenta l’Assessora alle Politiche giovanili Giulia Bosi: “Il Servizio Civile Universale rappresenta una delle tappe più significative nel percorso di crescita di un giovane, un ponte fondamentale tra la formazione e il mondo del lavoro che permette di acquisire competenze concrete e spendibili nel futuro. Scegliere di svolgere questo servizio significa mettersi alla prova in contesti stimolanti, riscoprendo al contempo il valore profondo del bene comune e della solidarietà. La grande partecipazione delle nostre associazioni del territorio dimostra la forza di una comunità coesa che crede nelle nuove generazioni, offrendo loro spazi di espressione. Invito tutti i ragazzi a cogliere questa sfida”.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’8 aprile 2026 alle ore 14.00. I candidati dovranno inviare la propria partecipazione esclusivamente online attraverso la piattaforma nazionale DOL, accedendo con identità digitale all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per quanto riguarda le posizioni interne al Comune, occorrerà selezionare il progetto relativo al Comune di Formigine identificato dal Codice Ente SU00020L65 e dal Codice Sede 168057.

Per supportare i ragazzi nella scelta e fornire tutti i dettagli tecnici necessari, è stato organizzato un incontro informativo online per giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.00. Per partecipare e ricevere il link del collegamento, è necessario inviare una e-mail all’indirizzo reggioemilia@ascmail.it.