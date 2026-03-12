Scandiano, per il Santo Patrono l’Ausl garantisce i servizi come nei giorni festivi

Si informa che in occasione della festività del Santo Patrono di Scandiano – San Giuseppe – giovedì 19 marzo 2026, l’Ospedale Cesare Magati e i Servizi Territoriali del Distretto effettueranno esclusivamente le prestazioni abitualmente garantite nei giorni festivi.

Si segnala in particolare che CENTRO PRELIEVI, POLIAMBULATORI, SPORTELLO UNICO CUP-SAUB, SALUTE DONNA, PEDIATRIA DI COMUNITA’ E TUTTI I SERVIZI TERRITORIALI DEL DISTRETTO DI SCANDIANO saranno chiusi.

L’assistenza medica di base e pediatrica sarà garantita dal Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) e CAU, attivi nella giornata del 19 marzo per la sola sede di Scandiano (tel. 0522/290001).

Nei rimanenti Comuni del Distretto l’assistenza medica e pediatrica di base sarà regolarmente garantita. Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel. 0522 850400 dal lunedì al venerdì dalle 8 a mezzogiorno.