“Quando nasce un papà?” Martedì l’incontro al nido Arcobaleno-Girandola di Castelfranco Emilia

Un momento di confronto dedicato ai padri dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni: martedì 17 marzo alle ore 18.30, presso il nido Arcobaleno-Girandola di Castelfranco Emilia, si terrà il primo appuntamento di “Diventare papà”, una rassegna di incontri pensata per offrire ai padri uno spazio in cui raccontare la propria esperienza, porre domande e condividere dubbi e riflessioni legate al ruolo genitoriale maschile.

L’iniziativa, organizzata dall’Unione dei Comuni del Sorbara, è rivolta ai papà del territorio e sarà condotta dalla pedagogista dei servizi 0-6 dell’Unione. Al centro del primo incontro, la domanda “Quando nasce un papà?”. Il papà nasce insieme al suo bambino, fin dai primi giorni, quando lo tiene teneramente in braccio, lo coccola e lo guarda negli occhi, iniziando così a costruire una relazione fatta di cura ma, altresì, di responsabilità. «Questi incontri rappresentano un’opportunità preziosa per i padri del nostro territorio perché offrire uno spazio in cui confrontarsi e condividere dubbi ed esperienze significa sostenere la genitorialità consapevole e rafforzare la rete educativa della nostra comunità», chiosa il vicesindaco del Comune di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli. L’ingresso è libero e gratuito.