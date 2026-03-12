Poviglio ha un nuovo Comandante: il Maresciallo Ordinario Letizia Stocchi assume la guida della Stazione Carabinieri

La comunità di Poviglio accoglie un nuovo punto di riferimento per la sicurezza locale. Il Maresciallo Ordinario Letizia Stocchi si è ufficialmente insediata come Comandante della Stazione Carabinieri del paese. La nomina è stata disposta dal Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Emilia-Romagna, su segnalazione del Colonnello Orlando Hiromi Narducci, Comandante Provinciale di Reggio Emilia.

Di origini romane e con soli 32 anni, il Maresciallo Stocchi vanta un curriculum di altissimo livello sia sul piano accademico che professionale. Prima del suo ingresso nell’Arma, ha conseguito con lode una Laurea Magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 2019. Successivamente, ha intrapreso nel 2020 il percorso formativo presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, laureandosi con lode in Scienze Giuridiche della Sicurezza nel 2023. La sua carriera operativa si è sviluppata attraverso esperienze significative in diverse regioni italiane: inizialmente in Sicilia, a Castellammare del Golfo, e poi in Puglia, presso la Stazione di Bari Santo Spirito. Recentemente ha prestato servizio presso la Tenenza di Scandiano, dove ha consolidato la conoscenza del territorio reggiano. Oltre a un solido background accademico e professionale, il Maresciallo Stocchi porta con sé competenze specialistiche di grande valore sociale.

Tra le sue principali qualifiche spiccano: – Contrasto alla violenza di genere: grazie a un corso di alta formazione sul “Codice Rosso” tenuto presso l’Università di Pavia, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma. – Collaborazione internazionale: nel 2025 ha partecipato al progetto “Patrouilles Européennes”, svolgendo attività operative a Bonifacio, in Corsica, a fianco della Gendarmeria Francese per supportare i cittadini italiani. – Expertise nei diritti umani: ha completato una specializzazione in diritto umanitario durante i conflitti armati presso l’Università di Ferrara.

Con una perfetta padronanza delle lingue inglese e francese e una solida formazione giuridica alle spalle, la nomina del Maresciallo Stocchi esprime chiaramente l’impegno continuo dell’Arma nel valorizzare figure altamente qualificate per le posizioni chiave delle Stazioni dei Carabinieri. Questi presidi rappresentano un supporto imprescindibile per il mantenimento della legalità e del contatto diretto con le comunità locali. Già pienamente operativa dal 23 febbraio scorso, il nuovo Comandante è impegnato nel rafforzamento delle attività di controllo del territorio e nella prevenzione dei reati, dedicando una particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e alla promozione del dialogo tra l’amministrazione comunale e i cittadini di Poviglio.