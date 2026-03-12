HomeCinemaModena, Cinema Estivo: pubblicato il bando per la gestione triennale 2026-2029





Modena, Cinema Estivo: pubblicato il bando per la gestione triennale 2026-2029

CinemaModena
Il Comune di Modena pubblica un avviso pubblico per la selezione del progetto culturale che gestirà il Cinema Estivo per il triennio 2026–2029. L’iniziativa, promossa dal Settore Cultura, Promozione della Città e Centro Storico, è rivolta ai soggetti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale con esperienza nella gestione di spazi cinematografici o nella programmazione audiovisiva, e punta a individuare una proposta capace di valorizzare l’arena all’aperto come luogo di cultura e di incontro per la città durante i mesi estivi.

Il bando prevede l’assegnazione in concessione d’uso dell’arena cinematografica di piazza Panini 100, uno spazio attrezzato con 800 posti a sedere, cabina di proiezione, impianto audio e illuminazione di sicurezza, oltre a un blocco servizi che comprende biglietteria, servizi igienici, locali di servizio e un punto ristoro.

Il progetto selezionato dovrà proporre una programmazione dedicata al cinema di rilievo nazionale e internazionale, in particolare di seconda visione, con l’obiettivo di offrire alla comunità un palinsesto estivo di qualità capace di coniugare valore culturale e intrattenimento. Sono richieste almeno 60 proiezioni per ogni stagione, insieme a un piano gestionale completo che disciplini l’apertura della struttura, l’accoglienza del pubblico, la sicurezza, la comunicazione e la promozione delle attività. Le proposte potranno inoltre prevedere iniziative collaterali – incontri, eventi, attività culturali – pensate per ampliare la partecipazione e rafforzare il ruolo del cinema come spazio di socialità e presidio culturale urbano.

Tra gli elementi che saranno valutati con particolare attenzione figurano la qualità e l’originalità della programmazione, la sostenibilità del piano gestionale, la presenza di personale con esperienza nel settore e la capacità di costruire reti culturali sul territorio, coinvolgendo associazioni, scuole, istituzioni culturali e università.

La concessione avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni previa verifica dei risultati e valutazione di una nuova programmazione da parte dell’Amministrazione comunale. Le candidature devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cultura@cert.comune.modena.it entro le 13 di lunedì 13 aprile, allegando il progetto culturale e gestionale richiesto dal bando. La documentazione completa e i moduli necessari sono disponibili sul sito del Comune di Modena nella sezione dedicata ai bandi.

Prima della presentazione dell'offerta è inoltre obbligatorio effettuare un sopralluogo presso l'arena, per consentire ai soggetti interessati di conoscere nel dettaglio lo spazio e predisporre una proposta adeguata alle caratteristiche della struttura. La richiesta di sopralluogo deve essere inviata entro le 18 del 31 marzo tramite posta elettronica certificata al Settore Cultura, che provvederà a calendarizzare le visite entro i primi giorni di aprile.

















