Correggio, Bike to work si toglie il velo: presentazione domenica a Palazzo dei Principi

Muoversi in modo sostenibile comincia dai gesti più semplici di ogni giorno. Domenica 15 marzo, alle ore 11, nella Sala Conferenze di Palazzo dei Principi, sarà presentato a Correggio il progetto “Ci vado in bici – Bike to Work”, iniziativa rivolta a chi sceglie di andare al lavoro o a scuola a piedi o in bicicletta. L’obiettivo è promuovere abitudini salutari e una mobilità più attenta all’ambiente, capace di incidere concretamente sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e sul miglioramento della qualità dell’aria. L’incontro pubblico sarà l’occasione per illustrare contenuti e finalità del progetto sostenuto dal Comune di Correggio.