HomeBassa reggianaCorreggio, Bike to work si toglie il velo: presentazione domenica a Palazzo...





Correggio, Bike to work si toglie il velo: presentazione domenica a Palazzo dei Principi

Bassa reggianaCorreggio
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Muoversi in modo sostenibile comincia dai gesti più semplici di ogni giorno. Domenica 15 marzo, alle ore 11, nella Sala Conferenze di Palazzo dei Principi, sarà presentato a Correggio il progetto “Ci vado in bici – Bike to Work”, iniziativa rivolta a chi sceglie di andare al lavoro o a scuola a piedi o in bicicletta. L’obiettivo è promuovere abitudini salutari e una mobilità più attenta all’ambiente, capace di incidere concretamente sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e sul miglioramento della qualità dell’aria. L’incontro pubblico sarà l’occasione per illustrare contenuti e finalità del progetto sostenuto dal Comune di Correggio.

















Redazione 1

Ultime notizie