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Furto in negozio di ferramenta, ieri a Reggio Emilia

CronacaReggio Emilia
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Ieri pomeriggio, 14 maggio, poco dopo le 15:00, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia sono intervenuti in via James Casini, nella frazione di Cella, in seguito alla segnalazione di un furto avvenuto presso una ferramenta. Il titolare dell’esercizio, un uomo di 45 anni, ha richiesto lintervento delle forze dell’ordine dopo aver riscontrato, al momento della riapertura pomeridiana, i segni di un’intrusione.

Attraverso le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del negozio, è stato possibile ricostruire laccaduto: un uomo, con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica e un cappello, ha forzato l’ingresso e si è introdotto nel locale, dove ha sottratto il denaro contenuto nel registratore di cassa. Successivamente il ladro si è allontanato a bordo di unautomobile bianca. Le riprese delle telecamere sono attualmente al vaglio dei Carabinieri, impegnati nellidentificazione del responsabile.

















Redazione 1

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