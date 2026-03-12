Cappelletti, erbazzone e showcooking del sindaco: San Giuseppe diventa una fiera del gusto

Alla Fiera di San Giuseppe il gusto diventa protagonista. Nell’edizione 2026 della storica manifestazione scandianese uno dei cuori del programma sarà rappresentato dagli showcooking e dalle masterclass gastronomiche, pensati per coinvolgere il pubblico nella scoperta delle tradizioni culinarie locali.

Il calendario si apre sabato 14 marzo nel pomeriggio con una masterclass dedicata ai bambini sulla preparazione dei dolci reggiani, un laboratorio pensato per avvicinare i più piccoli alle ricette della tradizione attraverso un momento di gioco e manualità.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è poi la masterclass con le sfogline dedicata alla preparazione dei cappelletti, in programma domenica 15 marzo, che permetterà di vedere da vicino i gesti e i segreti della pasta fatta a mano, uno dei simboli della cucina reggiana.

Il programma prosegue giovedì 19 marzo, giorno di San Giuseppe, con la masterclass dedicata all’erbazzone reggiano, occasione per scoprire la preparazione e la storia di uno dei piatti più rappresentativi della tradizione locale.

Sempre il 19 marzo nel pomeriggio è previsto anche uno dei momenti più curiosi del calendario: lo showcooking del sindaco Matteo Nasciuti, grande appassionato di cucina, che per l’occasione si improvviserà cuoco per un giorno preparando dal vivo un piatto pensato come omaggio alla cultura gastronomica scandianese.

Le masterclass sono a numero limitato e accessibili su prenotazione scrivendo al numero 351.8750909 (solo WhatsApp).

Accanto agli appuntamenti gastronomici la Fiera propone anche attività dedicate alla sostenibilità. Sabato 21 marzo è in programma il laboratorio “Lombricompostiamo!”, a cura del CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia: i partecipanti scopriranno il ruolo dei piccoli abitanti del suolo e costruiranno un piccolo orto-lombricaio utilizzando materiali di recupero, seminando ortaggi e fiori primaverili. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 7 agli 11 anni, dura due ore ed è su prenotazione al numero 333 1664877 (solo WhatsApp).

Subito dopo, tra gli appuntamenti dedicati alla scoperta dei prodotti del territorio, è in programma una degustazione guidata di Parmigiano Reggiano, realizzata in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, che si terrà domenica 22 marzo alle ore 10. Prenotazione al numero 377.3140500 (solo WhatsApp).

La Fiera sarà inoltre l’occasione per scoprire la città attraverso alcune iniziative collaterali dedicate al centro storico. Sabato 14 marzo alle ore 16 è in programma la visita guidata “San Giuseppe: l’anima di una fiera, il cuore di un borgo. Il Borgo Medievale e le Vie del Commercio”, un percorso rievocativo tra le vie del centro storico per raccontare come nacque il fiorente mercato scandianese già a partire dal 1418, con visita anche alla chiesa dedicata a San Giuseppe.

Sabato 21 marzo alle ore 16 spazio invece ai più piccoli con “Il Segreto dei Frammenti Perduti – Avventura a Scandiano delle Meraviglie”, una visita-gioco rivolta a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, abbinata all’iniziativa “Il sabato delle meraviglie” organizzata dai commercianti di Scandiano. Attraverso misteriose immagini-frammento, i partecipanti dovranno scovare angoli nascosti e dettagli storici lungo il percorso nel centro storico, con conclusione in un laboratorio creativo.

Entrambe le visite sono a cura di Archeosistemi e il punto di ritrovo è in Piazza Boiardo, davanti all’ingresso della Rocca dei Boiardo.