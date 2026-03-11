Proseguono a Castelfranco le iniziative per la Giornata internazionale della Donna

Due iniziative che fanno seguito alle tante altre già tenutesi e che vogliono unire la cultura alla riflessione sul ruolo delle donne nella società. Due appuntamenti diversi per linguaggi e approcci, ma accomunati dall’obiettivo di offrire alla cittadinanza occasioni di approfondimento e partecipazione nell’ambito de “Lotto. Sempre”, la rassegna di eventi pensata in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Giovedì 12 marzo alle ore 18.30 presso la Biblioteca comunale “Lea Garofalo” si terrà il reading live “Tutte le mie cose belle sono rifatte” con Josephine Yole Signorelli, conosciuta dal pubblico come Fumettibrutti. L’autrice porterà in scena una narrazione artistica intensa e personale, capace di intrecciare fumetto e live performance in un momento di forte coinvolgimento emotivo. Il giorno successivo, venerdì 13 marzo alle ore 18, il Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini” ospiterà invece la conferenza “Teodora e le altre. Donne di ieri, modelli e stereotipi di oggi”, un incontro dedicato alla rilettura storica del ruolo delle donne attraverso i secoli. L’iniziativa sarà curata da Beatrice Girotti dell’Università di Bologna e proporrà un excursus storico che, partendo dalle figure femminili del passato, offrirà spunti di riflessione sui modelli culturali e sugli stereotipi che ancora oggi influenzano la rappresentazione delle donne nella società contemporanea.

«La cultura ha anche il compito di aprire spazi di confronto e di riflessione sui temi che attraversano la nostra società – sottolinea l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Castelfranco Emilia, Renza Barani – e ha il dovere di farlo attraverso linguaggi diversi». Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.