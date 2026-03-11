“Lab of the Future” fa tappa a Reggio Emilia

Si è svolto ieri, al Tecnopolo di Reggio Emilia, l’incontro operativo dedicato alla modernizzazione tecnologica del settore metrologico, organizzato da Metricode Srl nell’ambito del progetto europeo “Lab of the Future” (LotF), con il supporto organizzativo di Progetto Srl (società di consulenza di Reggio Emilia che ne ha curato anche la moderazione).

All’evento hanno partecipato aziende di riferimento dei settori della metrologia, della pesatura industriale e dei servizi di taratura e prova – Coop Bilanciai, Trescal, Sideius e ABC Bilance – chiamate a validare le strategie che definiranno i futuri standard europei per i laboratori digitali.

Il progetto LotF, co-finanziato dal programma Erasmus+ è un’iniziativa sistematica di respiro internazionale che coinvolge 8 partner da 5 paesi (Spagna, Italia, Portogallo, Macedonia del Nord e Belgio). Oltre a Metricode (Italia), il partenariato è composto da leader europei quali Novotec e Fundación Equipo Humano (Spagna), l’istituto IES Doctor Peset Aleixandre (Spagna), Ambidata (Portogallo), il Center for Knowledge Management (Macedonia del Nord), oltre ai network internazionali EfVET ed EUROLAB con sede a Bruxelles.

Con un orizzonte progettuale fino al 2028, LotF punta a colmare il divario tecnologico nei centri di formazione professionale (VET) e nei laboratori di ricerca, trasformandoli in poli d’innovazione pronti per le sfide di comparti critici come l’agroalimentare, il biomedicale e la metrologia avanzata. L’ambizioso obiettivo è quello di definire un nuovo profilo professionale europeo (EQF 4) per il “Tecnico di Laboratorio Digitale”, che integri competenze metrologiche tradizionali con abilità avanzate nella gestione di AI, IoT e Blockchain.

Metricode, startup innovativa di Campogalliano specializzata in pesatura industriale e metrologia e coordinatore tecnico nazionale del progetto, insieme ai delegati delle imprese, ha guidato le attività degli studenti del 1° anno dell’ITS Maker, coinvolti nell’analisi dei dati e nella validazione delle quattro aree tecnologiche chiave: IoT e sensoristica (per il monitoraggio ambientale e strumentale in tempo reale), AI applicata (finalizzata all’automazione della ricerca e dell’analisi predittiva dei dati), Blockchain (protocolli d’avanguardia per garantire l’immutabilità e la tracciabilità delle prove) e sistemi LIMS/Cloud (per la centralizzazione sicura e la gestione dei flussi documentali).

Oltre alla tecnologia, l’evento ha posto l’accento sulla Green Transition, infatti la digitalizzazione dei laboratori, attraverso la dematerializzazione e l’uso di simulatori immersivi (VR/AR) come il FutureLab Nexus, aumenta l’efficienza e riduce drasticamente l’impatto ambientale, limitando lo spreco di reagenti e materiali.

«Questo focus group rappresenta un momento cruciale di validazione del progetto. La nostra missione è colmare il gap tra le competenze diffuse e le reali richieste delle aziende tecnologiche, portando l’innovazione direttamente sul campo» ha dichiarato Damiano Pietri, Presidente e Socio Fondatore di Metricode. «Il valore di questo incontro», aggiunge Pietri «risiede nella capacità di trasformare l’analisi teorica in una roadmap applicativa reale. I contributi delle aziende, che con grande entusiasmo hanno accettato di essere presenti, saranno integrati direttamente nella ‘Guida alle 70 Best Practices di Digitalizzazione’, un manuale pratico che servirà da riferimento per tutti i laboratori dell’Unione Europea. È un grande orgoglio per noi essere tra gli anticipatori di un cambiamento internazionale, all’avanguardia nella definizione di nuovi standard».

Il Tecnopolo di Reggio Emilia si è confermato cornice ideale per l’evento: un momento di confronto concreto, un cantiere aperto, in cui imprese, studenti e ricercatori hanno lavorato insieme per tracciare la rotta della metrologia digitale.