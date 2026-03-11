Domani a Castelnovo Monti lettura e laboratorio creativo per bambini: “Dove comincia la felicità”

Un pomeriggio dedicato alla lettura e alla creatività per i più piccoli: giovedì 12 marzo alle ore 17 il Centro per le Famiglie di Castelnovo, in via XXV Aprile, ospiterà l’iniziativa “Dove comincia la felicità”, una narrazione con laboratorio creativo rivolta ai bambini dai 4 anni in su.

L’attività, organizzata dalla Biblioteca Crovi nell’ambito del progetto BiblioBimbi 2025-2026, è ispirata all’albo illustrato Dove comincia la felicità dell’autrice Eva Eland. Attraverso la lettura della storia e un momento laboratoriale, i bambini saranno accompagnati in un percorso semplice e coinvolgente per esplorare il tema delle emozioni e della felicità.

Tutti hanno bisogno di felicità nella vita, ma questa può essere difficile da trovare e a volte sembra lontanissima. Nel suo libro Eland ci dice che c’è un posto dove è sempre possibile sempre trovarla, basta saperla riconoscere, perché la felicità comincia da noi.

Un albo illustrato delicato che riesce a spiegare ai bambini (ma non solo) cosa vuol dire essere felici e come mai, alle volte, la felicità può sembrare così difficile e lontana da raggiungere.

L’incontro si svolgerà al Centro per le Famiglie, in via XXV Aprile 1/A a Castelnovo ne’ Monti. I posti disponibili sono 20.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca Crovi al numero 0522 610204 oppure scrivere a biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.