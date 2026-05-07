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Cina, sale il fatturato legato ai consumi nelle vacanze del Primo Maggio

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Cina, sale il fatturato legato ai consumi nelle vacanze del Primo Maggio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il fatturato dei settori legati ai consumi in Cina è cresciuto del 14,3% su base annua durante le vacanze per la Festa del Lavoro, riflettendo un ulteriore sblocco del potenziale dei consumi, hanno mostrato martedì i dati delle fatture relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

I dati, pubblicati dall’Amministrazione fiscale statale, indicano una forte domanda dei consumatori per quanto riguarda turismo, intrattenimento e servizi culturali e sportivi.

I ricavi delle vendite nei servizi turistici, di visita e ricreativi sono aumentati del 21,2% su base annua, mentre quelli nei servizi culturali e sportivi hanno registrato incrementi rispettivamente del 42,3% e del 44,1% anno su anno.

I servizi alla persona hanno mantenuto una solida crescita, con i ricavi nei servizi domestici in aumento del 14,2% su base annua.

Tra questi, i servizi di lavanderia, per animali domestici e di riparazione e manutenzione automobilistica hanno registrato un fatturato in aumento rispettivamente del 38,1%, del 49,5% e del 12,6%.

In crescita anche i consumi legati alla salute: i ricavi nei servizi sanitari rivolti ai cittadini sono aumentati del 40,1% su base annua, mentre i servizi di consulenza sanitaria legati all’assistenza e alla gestione in ambito sanitario hanno registrato un incremento del 40,5%. I servizi per il fitness e il tempo libero sono cresciuti inoltre del 28,7%.

I consumi nella ristorazione e nelle strutture ricettive sono cresciuti rapidamente, sostenuti dalle varie iniziative gastronomiche promosse da molte località durante le vacanze.

I ricavi delle vendite dei servizi di ristorazione sono aumentati del 31,4% su base annua. In particolare, servizi di ristorazione leggera, bar e sale da tè, nonchè ristoranti con servizio completo, hanno registrato crescite rispettivamente del 41,6%, del 51,5% e del 26,8%.

Anche il consumo di beni ha guadagnato slancio, con il fatturato del commercio al dettaglio in aumento del 12,4% su base annua.

I punti vendita fisici, come i supermercati, hanno migliorato l’esperienza dei consumatori ottimizzando gli scenari di consumo, guidando un aumento dei ricavi di vendita del 15,6% su base annua.

Il consumo di beni di qualità ha registrato una forte crescita: i ricavi derivanti dalla vendita di cosmetici, gioielli in oro e argento e prodotti di artigianato artistico sono aumentati rispettivamente del 55,8%, del 28,8% e del 57,4%.

Huang Lixin, funzionario dell’amministrazione, ha affermato che i dati delle fatture IVA mostrano come i consumi abbiano continuato a crescere durante le vacanze per la Festa del Lavoro, con un efficace sblocco del potenziale di consumo.

Secondo Huang, man mano che le misure volte a promuovere i consumi di servizi continuano ad avere effetto, tali consumi si aggiornano e mantengono un solido slancio, dando un forte impulso allo sviluppo economico di alta qualità.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

















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