“Castello in fiore” una ventina i vivaisti in mostra nel weekend a Formigine

Nel fine settimana che precede l’inizio della primavera, si rinnova a Formigine l’appuntamento con “Castello in fiore”. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco “Oltre il Castello”, è in programma sabato 14 e domenica 15 marzo e quest’anno festeggia l’importante traguardo della sua 18esima edizione. Per l’occasione, il centro storico si trasformerà in un giardino a cielo aperto, dove i profumi e i colori delle prime fioriture preannunceranno l’arrivo della bella stagione.

Il cuore dell’evento sarà la grande esposizione florovivaistica che vedrà la partecipazione di una ventina di esperti del settore, affiancati da una selezione di espositori di oggettistica varia e artigianato artistico dislocati lungo via Trento Trieste e via San Francesco. Il programma delle attività collaterali si aprirà nel pomeriggio di sabato quando, a partire dalle ore 16, la Pro Loco animerà le vie del centro con un’esibizione di balli contadini, un omaggio alle tradizioni popolari e alla vitalità del mondo rurale.

La domenica sarà invece dedicata all’arte e alla creatività. Lungo il percorso espositivo sarà possibile ammirare le opere dei pittori formiginesi, mentre piazza Calcagnini diventerà il fulcro delle attività per le famiglie. A partire dalle ore 15, i bambini dai 4 ai 12 anni potranno partecipare a un laboratorio floreale e di pittura: i piccoli artisti avranno la possibilità di realizzare un disegno a tema o di cimentarsi nella piantumazione di un fiore in un vasetto che potranno poi portare a casa come ricordo di questa esperienza.

In occasione dell’iniziativa, domenica 15 marzo dalle 10 alle 12 sarà possibile visitare la Torre dell’Acquedotto e il parco delle Tre Fontane.