A Villa Cadè la Polizia locale chiude un centro massaggi usato per prestazioni hard

Chiuso dalla Polizia locale di Reggio Emilia un centro massaggi utilizzato per prestazioni sessuali: due sorelle, di origine asiatica, sono state deferite all’autorità giudiziaria per favoreggiamento della prostituzione. All’interno del locale, ora chiuso con l’apposizione dei sigilli, sono stati sequestrati 5mila euro in contanti. Per il titolare dell’attività: un cittadino cinese di 47 anni che si è reso irreperibile, è scattato un mandato di rintraccio.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Nucleo antidegrado e del distaccamento Sud Ovest della Polizia locale di Reggio Emilia hanno effettuato un controllo all’interno di un presunto centro massaggi in via Newton, a Villa Cadè. L’operazione, scattata dopo oltre un mese di indagini, è partita grazie alle segnalazioni dei residenti della zona. Oltre ad aver notato un via vai di persone di sesso maschile, anche in orari notturni, gli abitanti della frazione reggiana avevano anche consegnato al Comando di via Brigata Reggio un volantino in cui il centro veniva pubblicizzato su siti di incontri con immagini a esplicito contenuto erotico.

L’attività delle due donne, rispettivamente di 47 e 44 anni è stata monitorata dagli agenti per alcune settimane nel corso delle quali, con diversi appostamenti, hanno identificato numerosi clienti. Tutti gli uomini, di età e nazionalità diversa, fermati dagli operatori della Polizia locale, hanno confermato di aver ottenuto prestazioni sessuali a pagamento o almeno di aver ricevuto dalle donne offerte di servizi particolari a pagamento. Nei giorni scorsi l’attività di indagine degli agenti, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia si è concretizzata in un controllo del centro. All’interno dei locali gli operatori della Polizia locale hanno rinvenuto e sequestrato oltre 5mila euro in contati e alcune prove dell’attività illecita. Le due sorelle sono state denunciate per favoreggiamento della prostituzione mentre il Centro, chiuso con l’apposizione dei sigilli, è stato posto sotto sequestro.