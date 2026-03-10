Giancarlo Affolter è il nuovo responsabile della sede Lapam Confartigianato di Mirandola. Affolter, dopo essere stato per tre anni responsabile delle sedi associative di Finale Emilia e di Massa Finalese, prende il posto di Andrea Ronchetti, il quale diventa il nuovo responsabile della sede Lapam Confartigianato di Castelfranco Emilia.

«Si tratta di un passaggio che affronto con grande voglia e determinazione – afferma il neo responsabile di Lapam Confartigianato Mirandola Affolter –: so il lavoro che c’è da fare e so anche il lavoro che ha fatto il collega Andrea, che ringrazio. Mirandola è un Comune importante per il territorio: cercherò di lavorare in sinergia con l’Amministrazione per cercare di rendere sempre più attrattivo e a misura di impresa l’area mirandolese».

Il cambio di responsabile della sede associativa mirandolese è stato un momento per analizzare l’andamento del tessuto economico del comune assieme ai consiglieri della sede. Secondo i dati elaborati dall’ufficio studi Lapam Confartigianato, al 30 settembre 2025 il comune di Mirandola conta 2.220 imprese attive. A differenza del dato generale dell’Area Nord, che ha registrato una dinamica stazionaria con un -0,1%, Mirandola ha mostrato segnali di vitalità con un aumento dell’1,5% nell’ultimo anno, pari a 33 unità in più. Sempre al terzo trimestre 2025, le imprese artigiane a Mirandola sono 691, rappresentando il 31,1% del tessuto imprenditoriale totale e rimanendo superiore alla media provinciale.

Durante il consiglio di sede si sono affrontati con attenzione la situazione della viabilità, della sicurezza e del centro storico di Mirandola, ponendo l’accento specialmente sul collegamento stradale con Modena e con le principali arterie autostradali per garantire uno sviluppo del comparto biomedicale.

«I dati elaborati dall’ufficio studi associativo – commenta Angelo Bellodi, presidente della sede Lapam Confartigianato di Mirandola – evidenziano come a Mirandola fare impresa sia possibile. Dobbiamo continuare su questo trend, consapevoli che la nostra area è in una posizione strategica. Dobbiamo continuare a promuovere le nostre eccellenze territoriali, sostenendo il comparto del biomedicale e promuovendo sempre di più la cultura del lavoro autonomo anche nelle scuole del territorio».