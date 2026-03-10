Dottorato e nuove prospettive professionali: all’Università di Bologna il primo PhD Open Day

Dottorato non significa più solo ricerca. È un percorso formativo che sviluppa capacità analitiche e di problem solving avanzato, gestione del tempo e delle risorse, autonomia, comunicazione specializzata e collaborazione interdisciplinare: competenze essenziali nel panorama professionale contemporaneo, accademico e industriale.

Research the Future: PhD Open Day at UniBO è il primo Open Day dell’Università di Bologna dedicato al dottorato. L’evento, che si terrà online giovedì 12 marzo dalle 10.00 alle 17.00, offrirà una panoramica completa sull’esperienza di dottorato, per sfatare i luoghi comuni ed evidenziare come il più alto grado di formazione universitaria possa aprire carriere non solo accademiche, con indicazioni su come orientarsi nella scelta. Si terranno, a seguire, incontri specifici dedicati alla presentazione dei singoli corsi dell’Alma Mater.

I programmi dell’Università di Bologna sono stati recentemente riprogettati per affrontare le sfide del presente e del futuro. L’offerta formativa per l’anno accademico 2026/2027 prevede 51 corsi distribuiti in tutte le aree disciplinari, strutturati su specifici profili culturali e professionali e progettati per integrare formazione di eccellenza e competenze trasversali.

“Il percorso di dottorato non forma soltanto esperte ed esperti in uno specifico ambito del sapere, ma sviluppa competenze fondamentali per gestire progetti complessi con rigore metodologico, creatività e spirito di innovazione – dichiara il professor Marco Carricato, Delegato per il Dottorato di Ricerca dell’Alma Mater – Insegna ad aggiornare continuamente le proprie competenze, a lavorare in contesti interdisciplinari e ad affrontare scenari in rapida evoluzione. Sono qualità sempre più richieste non solo nel mondo della ricerca accademica, ma anche da imprese e organizzazioni pubbliche e private, e che possono ampliare concretamente le opportunità professionali nel contesto contemporaneo“.

La dimensione internazionale è una componente centrale dell’esperienza di dottorato all’Università di Bologna. Reti di ricerca, collaborazioni istituzionali e opportunità di mobilità consentono di confrontarsi con contesti diversi, migliorando sia la qualità della ricerca sia lo sviluppo personale. La comunità internazionale dei dottorandi è aperta, multiculturale e interdisciplinare.

Ad aprire l’evento saranno cinque sessioni di orientamento generale:

il dottorato oggi: alta formazione e opportunità professionali;

presentazione del Collegio Internazionale di Dottorato;

la dimensione internazionale del Dottorato;

borse di studio e finanziamenti;

ammissione al dottorato: come presentare domanda – Domande e risposte | In italiano e inglese.

Seguiranno gli incontri specifici per area disciplinare, per consentire ai partecipanti di approfondire caratteristiche e prospettive dei singoli dottorati.

L’evento si terrà in italiano e in parte in inglese ed è aperto a laureate e laureati, laureande e laureandi dell’Alma Mater e di altri atenei, previa registrazione.

Per informazioni e iscrizioni: https://open.unibo.it/events/research-the-future-phd-open-day-at-unibo