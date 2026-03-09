Valerio Aprea in scena al Celebrazioni di Bologna con “Lapocalisse”

«L’apocalisse è imminente. L’apocalisse è prossima. L’apocalisse è inevitabile. Ma siamo proprio sicuri? Davvero non c’è un barlume di speranza? Un minimo spiraglio di possibile intervento per scongiurare un destino che sembra ineluttabile? E se sì, a quali condizioni? Attraverso quali ostacoli? Siamo ancora in tempo per correggere la rotta? Ma poi, soprattutto, la vogliamo davvero correggere questa rotta?».

Muove da queste premesse Lapocalisse, lo spettacolo nato dal sodalizio creativo tra l’attore Valerio Aprea e il fumettista e autore televisivo Marco Dambrosio, in arte Makkox: un viaggio tra satira e riflessione in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna giovedì 12 marzo, alle ore 21.00.

Maturata nel contesto di Propaganda Live (La7) e partendo dai monologhi più incisivi di quell’esperienza, la performance si espande in un coinvolgente corpo a corpo con la platea: un assolo originale, a metà tra il recital teatrale e l’energia della stand-up comedy, capace di coinvolgere costantemente il pubblico in un discorso ampio e attuale.

Dalla scienza agli algoritmi, dalle abitudini quotidiane alla politica, fino al progresso e all’inerzia che lo frena: Aprea dà voce ai testi scritti per lui da Makkox, toccando i temi più disparati. Un assolo iperbolico attorno al concetto di cambiamento, dove la comicità e il paradosso diventano strumenti necessari per affrontare l’oscurità del nostro tempo e disinnescare la minaccia di un’apocalisse imminente.

