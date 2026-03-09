HomeBassa reggianaPorte aperte al Nido d’infanzia “Iride” di Guastalla





Porte aperte al Nido d’infanzia “Iride” di Guastalla

Bassa reggianaGuastalla
Concluso il periodo di iscrizione per la scuola comunale dell’infanzia Arcobaleno, l’attenzione dei servizi educativi di Guastalla si sposta ora sui piccolissimi. Restano infatti aperte fino al 5 maggio 2026 le iscrizioni per il Nido d’infanzia “Iride” per l’anno scolastico 2026/2027.

L’Azienda Servizi Bassa Reggiana (ASBR) e il Comune di Guastalla confermano l’impegno nel sostenere le famiglie del territorio, offrendo un’importante occasione di confronto diretto prima della scadenza dei termini.

 

OPEN DAY AL NIDO IRIDE: APPUNTAMENTO L’11 MARZO

Per permettere ai genitori di scoprire l’offerta pedagogica, conoscere il personale educativo e visitare gli spazi dedicati alla crescita dei bambini, è stato organizzato un Open Day speciale: mercoledì 11 marzo 2026, dalle 17.00 alle 19.30 (l’evento sarà organizzato su due turni) presso il Nido d’infanzia Iride, a Pieve di Guastalla.

La visita rappresenta un momento fondamentale per approfondire la quotidianità del servizio e le modalità di inserimento.

Per partecipare all’Open Day è necessario iscriversi, contattando lo Sportello Educativo: tel. 0522.1170131; sportelloeducativoguastalla@asbr.it. Lo Sportello di Guastalla è disponibile per supporto tecnico su appuntamento il mercoledì e il venerdì dalle 08.30 alle 13.00.

 

ISCRIZIONI AL NIDO: REQUISITI E SCADENZE

Le domande di iscrizione per il Nido Iride possono essere presentate per i bambini nati negli anni 2024, 2025 e 2026 (inclusi i nati entro il 30 aprile 2026). Il termine ultimo per l’invio della documentazione è fissato per il 5 maggio 2026.

Per ulteriori dettagli e modulistica, è possibile consultare il sito ufficiale: www.asbr.it

 

















