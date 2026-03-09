Lapam Confartigianato sul costo del gasolio: “Fondamentali misure per tutelare il settore”

«L’acutizzarsi delle crisi internazionali e la conseguente instabilità geopolitica stanno innescando una nuova, preoccupante fase di tensione sui prezzi del gasolio. Alle oscillazioni del mercato si sommano dinamiche speculative che si riversano direttamente sul prezzo finale alla pompa, colpendo al cuore il settore dell’autotrasporto. Abbiamo bisogno di tutele per continuare a operare e per tutelare un settore strategico per il Paese». È quanto afferma Dario Passaniti, presidente della categoria Trasporti di Lapam Confartigianato, in merito all’aumento del costo del gasolio.

L’associazione lancia un allarme sulla tenuta delle piccole e medie imprese del comparto, ribadendo la necessità di un intervento istituzionale urgente per agevolare la categoria attraverso una riduzione strutturale dei costi. «Il carburante rappresenta oggi tra il 25% e il 35% dei costi operativi di una flotta commerciale – continua Passaniti –. Anche minime variazioni in aumento generano impatti devastanti sul conto economico delle imprese. In queste fasi purtroppo assistiamo anche a una speculazione che danneggia ancora maggiormente il settore, con un serio rischio di insostenibilità nel continuare a fare rifornimento e con la conseguenza di essere costretti a fermare i propri automezzi. Il settore sta subendo una forte compressione dei margini operativi. Gli imprenditori stanno già mettendo in campo ogni sforzo possibile per ottimizzare le operazioni: dalla riduzione dei chilometri a vuoto alla formazione per una guida più efficiente, fino al potenziamento della manutenzione preventiva e all’uso della telematica. Il nostro impegno organizzativo, però, non basta di fronte a variabili macroeconomiche incontrollabili. Attendiamo misure che possano sostenere e tutelare il nostro comparto».