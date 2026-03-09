Incendio nello scantinato di un condominio ieri sera a Carpi

Nella serata di ieri, domenica 8 marzo, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente nel comune di Carpi per far fronte a un incendio sviluppatosi all’interno dei locali interrati di un condominio in via Lincoln.

L’allarme è scattato poco dopo le 21:00. Sul posto sono confluite immediatamente le squadre del distaccamento di Carpi e i volontari del distaccamento di Mirandola, supportate dal Funzionario di servizio giunto dal Comando provinciale di Modena per il coordinamento delle operazioni tecniche.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per circoscrivere le fiamme, evitando che il fumo e il calore si propagassero ai piani superiori dell’edificio. L’area è stata messa in sicurezza e, fortunatamente, non si registrano feriti o persone intossicate.

Al termine delle operazioni di spegnimento e della successiva verifica tecnica, è stato necessario inibire l’accesso a 15 scantinati del palazzo. Il provvedimento di interdizione si è reso necessario a causa del danneggiamento degli impianti elettrici derivati dal rogo, che hanno compromesso la sicurezza dei locali interessati.

Oltre al personale dei Vigili del Fuoco, è intervenuta la Polizia Locale per la gestione della viabilità e per i rilievi di competenza. Le cause che hanno originato l’incendio sono attualmente in fase di accertamento.