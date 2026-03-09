”Il mondo in primo piano”: tre incontri in marzo a Castelnovo

Tre incontri nel mese di marzo per approfondimenti, testimonianze e percorsi di pace nella rassegna “Il mondo in primo piano” che si terrà a Castelnovo di Sotto.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 11 marzo, alle ore 21, al bocciodromo di via Petrarca 13/1, con “Una terra, due popoli: Israele e Palestina. Tra storia e attualità”. Si parlerà delle ragioni del conflitto e delle prospettive di pace con Roberto Mazza, storico del medio oriente moderno all’Università di Northwestern (Usa), che tratterà il tema “Oltre i titoli dei giornali: Israele e Palestina dalla A alla Z e Anna Cervi, responsabile della rete per la Mediazione Internazionale che parlerà del “Ruolo della mediazione internazionale per la pace”. Introdurrà il sindaco di Castelnovo di Sotto Francesco Monica.

Martedì 17 marzo, alle ore 20.45, nella sala del Consiglio comunale sarà ospite Salvatore Attanasio, padre di Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo ucciso il 22 febbraio 2021 in un agguato nel villaggio di Kibumba, vicino alla città di Goma. Titolo dell’incontro: “Luca Attanasio ambasciatore di pace. Testimonianze e immagini che raccontano una storia di umiltà, ascolto e coraggio”. Sarà presente anche Pierre Kabeza, membro del Consiglio direttivo dell’associazione “Amici di Luca Attanasio”. Modererà la serata il giornalista della Gazzetta di Reggio Jacopo della Porta.

L’ultimo appuntamento sarà sabato 28 marzo, alle ore 10.30, sempre nella sala del Consiglio, verrà presentato il libro “Flottilla, in viaggio verso Gaza” di e con il parlamentare del Pd Arturo Scotto che è testimone diretto del viaggio verso la Palestina.