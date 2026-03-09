Blues Sisters, le signore del blues tra musica e parole: mercoledì a Maranello

Mercoledì 11 marzo alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma “Blues Sisters. Blues, donne e verità”, spettacolo di narrazione e musica dal vivo dedicato alle vite incandescenti delle “signore del blues” che hanno cantato la libertà femminile, con Isabella Dapinguente ai testi e narrazione, Claudio Ughetti al digital accordion, Gio Stefani alle chitarre.

Un viaggio di storie sulle highway della musica americana, tra blues notes e donne che hanno usato voce e corpo per raccontare un’altra verità. Le “sorelle del blues” sono Ma Rainey, Bessie Smith, Janis Joplin: generazioni diverse unite da un ribelle filo blues che le lega in una sorellanza artistica e di destino. Nella narrazione di Isabella Dapinguente, un racconto spigoloso di dolore e riscatto che racconta l’America degli ultimi e delle donne. Nel viaggio musicale dei Gypsinduo, l’anima più rock del loro repertorio esplora sonorità elettriche ed elettroniche attraverso le evoluzioni musicali del blues, albero rigoglioso che continua a gemmare in tutta la musica del XX secolo. Con il digital accordion di Claudio Ughetti e le chitarre di Gio Stefani, il repertorio proposto spazia dai blues tradizionali del Delta a Summertime nell’arrangiamento psichedelico di Janis Joplin. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.