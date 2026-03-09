Alcuni appuntamenti previsti nei prossimi giorni ad Albinea

Ripartono le Camminate di primavera

Giovedì 12 marzo ripartirà il “Gruppo di Cammino” di Albinea.

Per il mese di marzo, tutti i giovedì, alle ore 15.30, il ritrovo dei partecipanti si ritroverà al parco dei Frassini (dietro la biblioteca).

Nei mesi successivi cambieranno punti di ritrovo e orari che via via verranno comunicati al pubblico. Lungo i percorsi ci saranno talvolta approfondimenti storici grazie alla collaborazione di Pro Loco Albinea.

L’iniziativa è libera e gratuita.

Per aderire contattare Sergio degli Amici del Cea al numero 338.8232214.

“Menopausa = Meno pausa. Il racconto di un cambiamento fisiologico: come prepararsi al climaterio”

Si intitola “Menopausa = Meno pausa. Il racconto di un cambiamento fisiologico: come prepararsi al climaterio” l’incontro che si terrà venerdì 13 marzo, alle ore 18.30, in sala civica, all’interno della rassegna Primavera di Donne.

Saranno presenti l’ostetrica Isa Ligabue, la fisioterapista e osteopata Gloria Bergomi e l’operatrice olistica Lorena Gualerzi.

L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con il Piccolo Studio.

Per informazioni e iscrizioni scrivere al 333.9611533.

Per chi vorrà approfondire seguirà un ciclo di incontri che si terranno dalle ore 18.15 alle 20 il 16, 23 e 30 marzo nel Piccolo Studio di via Morandi 1/N.