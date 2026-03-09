Addio al notaio e scrittore albinetano Benedetto Catalini

Il notaio albinetano Benedetto Catalini si è spento sabato 7 marzo all’età di 86 anni.

Catalini era molto conosciuto ad Albinea a Reggio e a Scandiano, le zone dove per 40 anni aveva svolto la sua professione. Aveva due studi professionali: uno in via Sessi, a Reggio, e uno a Scandiano, in piazza Boiardo Matteo Maria.

Nato il 24 luglio 1939 a Reggio da padre marchigiano, aveva studiato al liceo Classico Ludovico Ariosto di Reggio con ottimi risultati sia in Storia dell’arte che in italiano. Fu compagno di Banco sia alle scuole medie che alle superiori di Romano Prodi, con il quale vinse una borsa di studio al Collegio Augustinianum dell’Università Cattolica di Milano, dove si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza. Si traferì poi all’Università di Modena e Reggio, dove si laureò nell’autunno del 1961. Fu dirigente nazionale del Movimento studenti dell’Azione Cattolica. Svolse la professione di notaio fino alla pensione nel 2015.

Tra le sue attività preferite c’erano le camminate in montagna e le uscite con la sua bicicletta Bianchi a pedalata assistita.

Sposato, con due figli e tre nipoti, oltre alla sua attività professionale, che lo aveva portato molto spesso a lavorare anche per il Comune di Albinea, Catalini era un grande appassionato di musica classica e sinfonica, tanto da non perdersi mai una stagione di concerti al teatro Valli.

Amante della letteratura fin da giovane, si era dedicato anche alla scrittura di poesie, racconti e romanzi in tarda età.

A 81 anni aveva pubblicato un’opera narrativa in quattro grandi racconti con al centro l’amore romantico, la grande pittura italiana, la musica classica, le storie familiari e non, ambientate tra l’Emilia Romagna e le Marche, aventi come sfondo la gioventù e la guerra. Il titolo del libro è “Una felicità tardiva (e altri racconti d’amore)“, edito dalla casa editrice reggiana Edizioni thedotcompany.

Il 28 gennaio 2022 era stato ospite della rassegna “Genius Loci. Autori e territorio”, organizzata dal Comune di Albinea e dalla biblioteca Pablo Neruda. In quell’occasione presentò proprio il suo libro d’esordio in sala civica. Seguirono un altro romanzo dal titolo “Ravel duo per violino e violoncello”, nel 2023 e “La roggia”, nel 2024.

Per ricordarlo la biblioteca di Albinea ha organizzato un piccolo “corner” con due dei suoi romanzi in evidenza.

“L’amministrazione di Albinea si stringe al dolore della famiglia alla quale porge le più sentite e sincere condoglianze”.

Catalini lascia moglie Anna Maria, i figli Elisa e Gabriele, la nuora Stefania e i nipoti Sara, Silvia e Pietro.

Il funerale avrà luogo alle ore 13,45 di oggi (9 marzo) partendo dalla Casa Funeraria Croce Verde in via della Croce Verde, 1 per la chiesa parrocchiale di San Gaetano di Albinea, dove verrà celebrata la Messa.

La salma verrà poi sepolta nel cimitero di Canali.