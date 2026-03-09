A Carpi tre posti per il servizio civile universale, in Museo e Biblioteche

Musei di Palazzo dei Pio, Biblioteca Loria e Castello dei ragazzi. Sono tre a Carpi i posti che il Comune mette a disposizione per i giovani dai 18 ai 28 anni interessati a fare l’esperienza del Servizio civile universale e che possono presentare la propria candidatura fino a mercoledì 8 aprile. I tre posti carpigiani fanno parte dei 22 complessivamente a disposizione nel territorio dell’Unione Terre d’Argine.

Le tre proposte di servizio civile volontario si collocano nell’ambito del progetto Terre di cultura, che ha l’obiettivo generale di ampliare la partecipazione culturale nei territori attraverso attività accessibili e inclusive in musei, biblioteche e spazi di aggregazione, promuovendo l’incontro tra persone e generazioni diverse e contrastando le disuguaglianze educative e relazionali.

Nel dettaglio, i Musei di Palazzo dei Pio propongono un progetto di valorizzazione civica e inclusiva del patrimonio museale nell’ambito del quale il volontario o la volontaria potrà contribuire alla creazione di materiali narrativi accessibili, alla preparazione di visite e attività per pubblici diversi, alla promozione di una fruizione partecipata delle collezioni, con particolare attenzione al coinvolgimento di giovani e scuole.

Al Castello dei ragazzi, nell’ambito del progetto di valorizzazione educativa e narrativa del patrimonio culturale, il volontario o la volontaria collabora alla realizzazione di percorsi narrativi, laboratori e letture animate, affianca il personale nella selezione, sistemazione e promozione dei materiali, contribuendo anche alla cura di esposizioni tematiche.

Alla Biblioteca Loria, infine, il progetto di promozione partecipata e valorizzazione del patrimonio bibliografico propone al volontario o alla volontaria di collaborare alla selezione e promozione di materiali per giovani, bambini e nuovi lettori, e di supportare la realizzazione di esposizioni bibliografiche tematiche, la diffusione delle iniziative culturali e l’orientamento dei nuovi utenti.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali per un totale annuo di 1.145 ore, articolato su cinque giorni a settimana, e prevedono un rimborso di 519,47 euro mensili. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone (all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/) accedendo tramite Spid, Cie o credenziali. La piattaforma, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, permette di scegliere il progetto e la sede per i quali candidarsi. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e una singola sede.

Tutte le informazioni sul servizio civile universale e le indicazioni per presentare domanda di partecipazione si trovano sul sito dell’Unione Terre d’Argine (www.terredargine.it/servizi-al-personale/servizio-civile-universale).