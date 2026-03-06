Verde pubblico, potature in corso a Correggio

Quando si parla di verde pubblico, la cura non è un dettaglio: è una scelta quotidiana che tiene insieme sicurezza, bellezza e rispetto per l’ambiente. A Correggio dal mese di gennaio sono ripartire le manutenzioni programmate al nostro patrimonio arboreo con interventi di potatura che proseguiranno nei periodi più indicati, come previsto dal vigente Regolamento Comunale del Verde.

Le operazioni, coordinate dagli uffici comunali e svolte da personale specializzato, stanno riguardando complessivamente 64 alberature presenti in parchi, aree verdi e lungo alcuni tratti stradali, per un costo totale di circa 25mila euro. In base alle disposizioni tecniche si interviene con potature di: contenimento e riequilibrio della chioma, rimonda del secco, alleggerimento e risanamento. Questi interventi sono eseguiti nel rispetto delle buone pratiche arboricolturali, con l’obiettivo di mantenere gli esemplari in salute, favorire una crescita corretta e ridurre il rischio di caduta di rami in caso di vento o maltempo.

Gli interventi si stanno svolgendo nelle seguenti zone: area verde tra via Fosdondo e via A. Bellelli, nell’area verde di via Martiri di Canolo, area verde tra viale Saltini e via Galilei, area verde tra via Mons. Pietro Tesauri e via Mandriolo Superiore, lungo il tratto tra via Principato di Correggio e il Parco Merulo, parco “Arcobaleno” di via Pacinotti. Area verde tra via Monache e il parco di via Luppi e interventi puntuali in via Bonacina e via Geminiola.

Accanto agli interventi di potatura affidati a ditte esterne, prosegue anche l’attività della squadra di manutenzione interna dell’ente, impegnate da novembre in numerosi interventi di cura e messa in sicurezza del verde pubblico.

Tra le attività svolte nelle ultime settimane rientra la potatura delle siepi in Viale dei Mille, realizzata anche grazie a una nuova macchina polivalente con un braccio per queste tipologie di potature, recentemente acquistato per rendere il lavoro più rapido ed efficiente. Concluso questo intervento, gli operatori stanno ora lavorando lungo via Fazzano, dove sono in corso ulteriori operazioni di potatura, rimozione del secco e gestione delle chiome. Sono stati eseguiti interventi in questi primi mesi dell’anno di potatura in via Luppi, via Jesi, via IV novembre, alle corti, nella frazione di Prato e di Mandrio.

Si tratta solo di alcuni dei tanti interventi portati avanti in questi mesi, che comprendono potature, spalcature e raccolta del materiale vegetale in diverse aree del territorio.

Un lavoro costante e spesso poco visibile, ma fondamentale per la sicurezza e la cura della città. La presenza di una squadra interna preparata ed efficiente rappresenta infatti un valore aggiunto per l’ente, che continuerà a investire nel rafforzamento delle proprie capacità operative e nella manutenzione del verde pubblico.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di massima sicurezza, nelle zone interessate saranno previsti temporanei restringimenti della carreggiata e/o divieti di sosta, sempre accompagnati da segnaletica e indicazioni in loco.

“Un verde curato è prima di tutto un verde più sicuro – sottolinea l’assessore all’ambiente del comune di Correggio Giovanni Viglione – perché manutenzione e controlli riducono i rischi e aiutano le piante a vivere meglio. Ma è anche un valore culturale: prendersi cura degli alberi e dei parchi significa educare al rispetto dell’ambiente e del bene comune”.