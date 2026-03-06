Sono 38 i mezzi privi di copertura assicurativa rimossi nel 2025 la Polizia locale di Reggio Emilia

Nel 2025 la Polizia locale di Reggio Emilia ha rintracciato e rimosso dai parcheggi pubblici 38 mezzi privi di copertura assicurativa e 110 considerati in stato di abbandono. L’ultimo ad essere stato rimosso, qualche giorno fa, è un Fiat Doblò in sosta da tempo in via Turri, privo di copertura assicurativa. Questa ultima azione si inserisce nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale volto a garantire una maggiore vivibilità e un migliore decoro urbano, con particolare attenzione all’area della Stazione storica, come previsto dalle priorità di mandato.

Attraverso il costante presidio del territorio, gli agenti hanno tenuto monitorato il mezzo, inutilizzato da diversi mesi, verificandone periodicamente la copertura assicurativa. La rimozione è scattata dopo che gli agenti hanno verificato la mancata riattivazione della polizza dopo la scadenza naturale dell’assicurazione del veicolo in sosta su un parcheggio pubblico.

Nel corso del 2025 i servizi di presidio del territorio da parte degli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia hanno permesso di monitorare, individuare e rimuovere 38 veicoli in sosta su suolo pubblico e 110 mezzi in stato di abbandono, considerati rifiuti inquinanti, dunque pericolosi per l’ambiente oltre che dannosi per il decoro urbano.

Il Codice della Strada con l’articolo 193 regola l’obbligatorietà della copertura assicurativa dei mezzi in circolazione compresi quelli in sosta su suolo pubblico. Una vettura non assicurata è soggetta a sanzione pecuniaria da 866 a 3.664 euro con la sanzione accessoria del sequestro con fermo del veicolo. Se il proprietario si disinteressa del mezzo rimosso il veicolo verrà poi alienato. Per poter invece rientrare nei “veicoli in stato di abbandono” i canoni di legge sono stabiliti invece dal decreto ministeriale 460/99, in questo caso i mezzi devono essere privi di parti essenziali necessarie alla marcia o all’identificazione degli stessi.