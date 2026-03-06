“I will never stop”: il nuovo singolo del sassolese Nicola Ferrari

Dopo “Luce per me”, il sassolese Nicola Ferrari prosegue il suo percorso musicale con il nuovo singolo “I Will Never Stop”, in uscita il 6 marzo per l’etichetta Astralmusic, un brano rock che anticipa l’EP “Your Time Is Now” (disponibile da venerdi 1 Maggio). Il progetto artistico prende forma attraverso la pubblicazione mensile di brani inediti.

“I Will Never Stop” è il terzo estratto dall’EP e racconta la necessità di non arrendersi di fronte alle difficoltà, alle salite e alle cadute che la vita ci pone davanti. Un invito a continuare a camminare, giorno dopo giorno, scalando la propria montagna personale.

Il videoclip, diretto da Simone Gazzola, è un racconto visivo che esplora il viaggio e le emozioni che circondano un concerto live. Un’alternanza di immagini e situazioni che mescolano l’intensità di momenti sospesi e la libertà del volo, tra cielo e mare, nella suggestiva cornice di Riotorto (Piombino – LI). Una metafora del viaggio emotivo che solo l’esperienza dal vivo è in grado di lasciare dentro di noi.

L’EP “Your Time Is Now” sarà composto da sei tracce (cinque brani originali e una bonus track) e accompagnerà l’ascoltatore in un percorso musicale che si svilupperà mese dopo mese su tutte le piattaforme digitali. Il titolo dell’EP darà inoltre il nome al Tour 2026, partito a febbraio da Sanremo e in programma fino a ottobre, in concomitanza con l’uscita del nuovo album. L’intero progetto è prodotto da NF Records per Astralmusic, con la direzione artistica di Francesco Mignogna.

La fotografia e la grafica della copertina sono curate dal partner Digital Design. Management: Francesca Mercury. Foto a cura di Licia Carpi.

Tracklist – EP “Your Time Is Now”

I Will Never Stop

Your Darkside

Incancellabile

I Ricordi Lontani

Luce per Me

Bring Back the Light

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/5yhIo8jlYdlttTkq4a45fB

Videoclip: https://youtu.be/hzWoU_tk8GA

Biografia

Nicola Ferrari nasce a Sassuolo il 16 ottobre 1990. Fin da giovanissimo coltiva una forte passione per la musica, ispirandosi a band come Green Day, Oasis e Red Hot Chili Peppers, oltre ai grandi del rock anni ’70 come Led Zeppelin e Rolling Stones. Durante gli anni del liceo forma la sua prima band, con cui si esibisce come cantante e chitarrista nei locali e nei festival di Reggio Emilia e Modena, evolvendo gradualmente dalle cover alla scrittura di brani inediti. Dopo quasi dieci anni di attività con il gruppo, nel 2014 intraprende un nuovo percorso personale dedicandosi allo studio del canto e della chitarra presso accademie private. Negli anni successivi forma prima un duo e poi avvia definitivamente la sua carriera solista, diventata oggi la sua principale dimensione artistica. A febbraio 2025 pubblica il suo primo album “Again”, composto da 14 tracce e anticipato da un EP di sei brani uscito nel novembre 2024. Nicola è costantemente in tour, perché considera il live il momento più autentico di connessione con il pubblico: «È sul palco che la musica vive davvero, e che posso condividere quello che sento.» Nicola Ferrari, premiato a dicembre 2025 in Campidoglio per “Note e Parole” (riconoscimento musicale consegnato da Terza Pagina Magazine), è autore e compositore di tutti i suoi testi e delle sue musiche, caratterizzate da un mix di energia, introspezione e melodia.

Instagram: https://www.instagram.com/nicolaferrari.music/

Facebook: https://www.facebook.com/nicolaferrari.music