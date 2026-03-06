A Montecchio un nuovo servizio per l’accoglienza dei malati di Parkinson e dei loro famigliari

All’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia è attivo un nuovo servizio per i pazienti affetti dalla malattia di Parkinson e per i loro famigliari. Con l’ingresso dell’associazione “Gruppo Parkinson Odv” nello Sportello del Volontariato di Montecchio, che vede la presenza delle associazioni di volontariato presso il Distretto della Val d’Enza dell’Azienda Usl, si sono poste le condizioni per realizzare un momento di accoglienza, ascolto e supporto per chi è affetto dalla patologia, ma anche per i famigliari e per coloro che se ne prendono cura.

Lo sportello Parkinson è attivo nelle mattine del primo e secondo lunedì del mese al primo piano dell’ospedale, sopra i poliambulatori, negli uffici amministrativi del Franchini. Volontari dell’associazione sono a disposizione per fornire informazioni e consigli sulla gestione della malattia e sui servizi a sostegno e supporto di pazienti e famigliari.

Per informazioni: URP Ufficio Relazioni con il Pubblico, Distretto di Montecchio tel 0522 860205; Email: urpmontecchio@pec.ausl.re.it