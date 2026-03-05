Tram, inizia l’intervento di allargamento e riqualificazione del sottopasso ferroviario lungo via di Corticella

Sarà necessario operare su più turni, in tutto l’arco della giornata, per affrontare una delle opere strutturali più delicate e impegnative legate alla Linea Verde: il sottoattraversamento del ponte ferroviario lungo via di Corticella, in zona Ippodromo. Si tratta del terzo intervento di questo tipo – dopo i due sottopassi della Persicetana -, ma è il primo nel cuore di una zona residenziale, e il solo a fare i conti con un costruito preesistente che include anche 4 binari ferroviari.

Un’esecuzione complessa, programmata in una finestra temporale di appena otto giorni – dalle 23 di mercoledì 11 marzo alle 5 di giovedì 19 – per ridurre l’inevitabile impatto sulla vita della città e sulla quiete del quartiere, oltre che sul traffico ferroviario. Di contro, proprio per comprimere i tempi, non è stato purtroppo possibile escludere l’attività h24 e i prevedibili disagi a livello di rumore.

Tecnicamente, l’intervento consiste nell’ampliamento del sottopasso esistente, per consentire – una volta terminati i lavori – la compresenza della circolazione tranviaria, veicolare e ciclo-pedonale. Daranno il via alle operazioni le maestranze di Rfi, che dovranno rimuovere i binari esistenti, così da lasciare il campo alle imprese della tranvia, pronte a procedere prima con la demolizione dell’esistente e poi con la spinta del nuovo maxi-manufatto, posizionato da tempo a nord del ponte (lato Caserme Rosse).

Lo step successivo sarà la ricostruzione del “rilevato ferroviario”, ovvero della struttura armata su cui saranno adagiati i binari.

Terminate queste attività, sul ponte si rimetteranno al lavoro le squadre di Rfi incaricate di ripristinare le rotaie, mentre sotto il ponte si inizierà a lavorare per garantire la nuova funzionalità del sottopasso, destinato a ospitare al centro la tranvia, ai lati una corsia veicolare per ciascun senso di marcia e, agli estremi della carreggiata, i percorsi ciclopedonali.

Non è prevista alcuna modifica alla viabilità temporanea fino a quando saranno in corso le operazioni.

Le modifiche al traffico ferroviario

La circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 12 al 18 marzo sulla linea di cintura di Bologna, utilizzata dai treni merci per bypassare la stazione Centrale.

Durante i lavori parte del traffico merci utilizzerà la stazione di Bologna Centrale con conseguenti modifiche ad alcuni treni del Regionale di Trenitalia Tper al di fuori dalle fasce pendolari.

In particolare, nei giorni del 12, 13, 14, 16, 17 e 18 marzo, saranno cancellate quattro corse fra Bologna e Imola e dodici corse fra Bologna e Pianoro.

Questi i treni e le tratte interessati:

Tratta Bologna – Imola (e viceversa): 17497 (12:50 da BO) servizio alternativo treno 17503 (13:16), 17496 (13:38 da Imola) servizio alternativo treno 17498 (14:08), 17509 (14:50 da BO) servizio alternativo treno 17503 (15:18), 17502 (15:38 da Imola) servizio alternativo treno 17506 (16:08).

Tratta Bologna – Pianoro: 17667 (origine Porretta – 9:46 da BO), 17671 (origine Porretta – 10:46 da BO), 17675 (origine Porretta – 11:46 da BO), 17679 (origine Porretta – 12:46 da BO), 17689 (origine Marzabotto – 15:16 da BO), 17691 (origine Porretta – 15:46 da BO).

Tratta Pianoro – Bologna: 17750 (10:19 da Pianoro – destinazione Marzabotto), 17754 (11:19 da Pianoro – destinazione Marzabotto), 17758 (12:19 da Pianoro – destinazione Marzabotto), 17762 (Pianoro 13:19 – destinazione Marzabotto), 17772 (15:49 da Pianoro – destinazione Porretta), 17774 (16:19 da Pianoro – destinazione Marzabotto).

I sistemi di acquisto sono aggiornati. Informazioni anche nelle stazioni, nelle biglietterie e presso i desk di assistenza clienti, e sul canale Telegram Trenitalia Tper Informa.