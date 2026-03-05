Pedala in sicurezza: all’Einstein una nuova tappa del progetto nato da cooperatori

Ha fatto tappa questa mattina all’Istituto Comprensivo Einstein “Pedala in sicurezza”, il progetto di educazione alla mobilità consapevole promosso da Cooperatori in collaborazione con UISP, Osservatorio Provinciale per la Sicurezza Stradale e APRE – Associazione Paraplegici Reggio Emilia, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso la legge 8/2017 e degli sponsor – tra cui Fattoria Italia – che rendono possibile la gratuità dell’iniziativa per le scuole.

Coinvolte sei classi – tre quinte della primaria e tre prime della secondaria di primo grado – per un totale di circa 150 alunni e alunne suddivisi in due turni, che hanno partecipato con interesse all’approfondimento sulla sicurezza stradale condotto da Renato Bulgarini dell’Osservatorio Sicurezza Stradale, seguito dalla testimonianza di Natalia Beliaeva, campionessa di handbike, che ha condiviso con ragazze e ragazzi il proprio vissuto trasformando il racconto personale in uno strumento educativo concreto che si è concluso con un messaggio importante: “Non c’è limite a quello che una persona può fare. Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità e non smettere mai di provare a realizzare i vostri sogni”.

Un confronto diretto, partecipato, che ha alternato dati, gioco, esperienze reali e il dialogo con gli studenti, mettendo al centro il tema della responsabilità individuale e collettiva.

Presenti all’incontro, moderato da Luca Simonelli nella palestra dell’istituto, il vicepresidente di Cooperatori Damiano Razzoli, il presidente di UISP Nico Giberti e l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli insieme al dirigente scolastico Gianluca Verrucci, che nel dare il benvenuto alle autorità ha ringraziato Cooperatori e Uisp sottolineando che l’Istituto ha a cuore tutto ciò che è educazione.

Con Pedala in sicurezza – sostiene Damiano Razzoli, vicepresidente di Cooperatori – aiutiamo i bambini ad avere consapevolezza della bici, un mezzo davvero straordinario da tanti punti di vista, non ultima l’inclusività. Cooperatori ha l’onore di abitare uno spazio simbolo della città come la Pista Cimurri e questo progetto ci offre anche l’opportunità di raccontare quello che facciamo, nella speranza che sempre più bambini e bambine si avvicinino alla bicicletta”.

“Pedala in sicurezza non è solo educazione stradale: è educazione civica applicata. La bicicletta è il mezzo del futuro e diventa anche lo strumento per parlare di regole, convivenza, responsabilità personale. Portare questo progetto nelle scuole significa lavorare sulla prevenzione e costruire consapevolezza nei cittadini di domani attraverso lo sport. In questo senso, la collaborazione tra associazioni, istituzioni e scuole è la chiave per costruire una cultura condivisa”, ha dichiarato Nico Giberti, presidente di UISP Reggio Emilia.

“Pedala in sicurezza rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa essere un prezioso strumento educativo, capace di parlare ai più giovani di responsabilità, rispetto delle regole e attenzione verso gli altri – sottolinea l’assessora allo sport Stefania Bondavalli – Portare questi temi dentro la scuola, con il contributo delle realtà sportive e associative del territorio, significa aiutare ragazze e ragazzi a sviluppare una maggiore consapevolezza dei propri comportamenti sulla strada e nella vita quotidiana. Inoltre, grazie a testimonianze come quella di Natalia Beliaeva, si riesce a trasmettere il valore più profondo dello sport, una straordinaria palestra di resilienza, determinazione e inclusione. Un ringraziamento particolare va all’Istituto Comprensivo Einstein di Reggio Emilia, a Cooperatori ASD e a Uisp: iniziative come questa dimostrano quanto sia preziosa la collaborazione per costruire significative opportunità educative“.

Il progetto prosegue nei prossimi mesi con nuove tappe nelle scuole della provincia e l’evento finale alla pista Cimurri.