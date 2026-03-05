Inaugura domenica 8 marzo alla Sala Espositiva ‘Gino Strada’ di Casalgrande la mostra collettiva ‘E tu, che donna sei?’

Una mostra collettiva per riflettere su sé stessi e sulle tematiche legate al femminile, nella sua accezione più ampia, con particolare attenzione agli ambiti lavorativi, familiari, sociali, educativi e culturali.

Dopo il grande successo del workshop “E tu, che donna sei?”, coordinato dall’artista del collage Cristina Faedi e tenutosi sabato 28 febbraio, le opere realizzate dalle partecipanti — insieme ad alcune creazioni della stessa artista — saranno protagoniste di una mostra di alto valore simbolico e culturale.

L’esposizione rientra nel calendario della rassegna “Un Minuto di Rumore”, dedicata alla parità di genere e promossa dal Teatro De André in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Casalgrande. La mostra sarà allestita presso la Sala espositiva “Gino Strada”, in piazza Ruffilli 2 a Casalgrande.

Inaugurazione l’8 marzo

La mostra sarà inaugurata domenica 8 marzo alle ore 11, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, alla presenza del Sindaco Giuseppe Daviddi, dell’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità Graziella Tosi, dell’artista Cristina Faedi e delle partecipanti al workshop, autrici delle opere esposte.

Le creazioni nate durante il laboratorio, insieme ai lavori dell’artista, saranno al centro di una visita guidata già nel giorno dell’inaugurazione: le stesse autrici accompagneranno il pubblico raccontando ispirazioni, significati e percorsi creativi che hanno dato forma ai collage.

Le parole dell’Assessore

«Con “E tu, che donna sei?” abbiamo voluto trasformare l’8 marzo in un’occasione autentica di ascolto e di espressione – spiega l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità Graziella Tosi –. I laboratori e l’esposizione nascono dal desiderio di creare uno spazio di confronto e consapevolezza, dando voce a storie, emozioni e identità che, attraverso il collage, hanno trovato forma, colore e struttura. Vedere insieme le opere delle partecipanti e quelle dell’artista significa celebrare un percorso condiviso, capace di unire sensibilità diverse e rendere la nostra comunità più consapevole, partecipe e viva».

Periodo di apertura e visite

La mostra resterà allestita presso la Sala espositiva “Gino Strada” dall’8 al 22 marzo.

Sarà visitabile:

durante le iniziative del Festival “Un Minuto di Rumore”, rivolgendosi al personale del Teatro De André per accedere alla sala;

su prenotazione, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Ingresso libero e gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: cultura@comune.casalgrande.re.it Telefono: 0522.849397 Whatsapp: 339.7755415