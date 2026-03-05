Furto di bici in via Giorgione a Reggio: 44enne rintracciato e denunciato dalla Polizia locale

È stato riconosciuto e denunciato da un pattuglia della Polizia locale di Reggio Emilia il 44enne che poche sere fa dopo le 19.30 avrebbe sottratto una bici dalle rastrelliere di via Giorgione. L’uomo, rintracciato nel giro di un paio di ore mentre si aggirava in centro, è stato fermato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La donna, uscita dal supermercato di via Giorgione si è accorta che la bicicletta, parcheggiata pochi minuti prima, nelle apposite rastrelliere era sparita. La tempestività con cui la derubata ha dato l’allarme, fermando una pattuglia di agenti in servizio in centro storico e le immagini ad alta definizione delle telecamere, ispezionate immediatamente dalla Centrale operativa di via Brigata Reggio, hanno permesso di individuare la due ruote inquadrata delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e di determinare con precisione il momento del furto, l’abbigliamento e la descrizione dell’autore del reato. Poco dopo le 21 la stessa pattuglia in servizio serale ha fermato in via Emilia San Pietro un uomo, già noto alle forze di polizia, la cui descrizione coincideva con le immagini della videosorveglianza. Mentre la derubata ha formalizzato la querela negli uffici del comando il 44enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria per furto aggravato.