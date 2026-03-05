Finale Emilia: lavori di efficientamento della pubblica illuminazione e pavimentazione piazza Gramsci

Nel mese di marzo riprenderanno i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, mediante la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuove lampade a tecnologia LED che consentiranno di migliorare l’efficienza energetica e la qualità dell’illuminazione.

Le prime vie interessate dagli interventi saranno: via Monchio, via Susano, via Costrignano, via Osima. Durante l’esecuzione dei lavori potranno verificarsi temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e a collaborare per consentire il regolare svolgimento degli interventi.

Dopo la sistemazione della pavimentazione di piazza Verdi con ottimi risultati, l’impresa incaricata è ora all’opera in piazza Gramsci dove sta intervenendo per migliorare l’accessibilità dell’area, la cui superficie, negli ultimi anni, è stata fortemente danneggiata dal transito di veicoli.