Castelfranco Emilia, terminati i lavori in Zona Monti, ora il quartiere diventa zona 30

Una nuova Zona 30, in un quartiere residenziale particolarmente denso alle porte della Città: si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori relativi al progetto Zona 30 nell’area di via Muzza Corona, nel tratto di Castelfranco Emilia, e nelle strade limitrofe, nella cosiddetta “zona Monti”. Si tratta di un intervento richiesto a più riprese dai residenti e finalizzato ad aumentare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.

Il progetto ha previsto il rallentamento del traffico su via Muzza Corona attraverso la realizzazione di tre piattaforme rialzate, tutte dotate di attraversamento pedonale illuminato, collocate in corrispondenza delle intersezioni con via Monte Bianco, via Monte Rosa e via Mar Mediterraneo. Contestualmente è stato realizzato anche il prolungamento del percorso ciclabile e pedonale su via Muzza, fino a via Monte Bianco, per migliorare la continuità e la fruibilità degli spazi dedicati alla mobilità dolce.

L’intervento nasce anche come risposta concreta alla petizione promossa da diversi residenti del quartiere, che avevano segnalato da tempo la pericolosità dell’asse viario e richiesto interventi urgenti per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale che collega la zona Monti con la zona Mari. «Abbiamo ascoltato con attenzione le richieste arrivate dai cittadini – spiega il vicesindaco Alessandro Salvioli – e con questo intervento di moderazione del traffico rispondiamo in modo concreto al problema della velocità dei veicoli lungo via Muzza Corona. Le piattaforme rialzate e gli attraversamenti illuminati sono strumenti efficaci per ridurre la velocità e aumentare la sicurezza, soprattutto in un’area residenziale frequentata da famiglie, pedoni e ciclisti».

Nel frattempo è entrata in vigore una nuova regolamentazione della viabilità del quartiere, prevista dal progetto originario: l’ingresso all’area sarà da via Monte Bianco, mentre l’uscita avverrà da via Monte Rosa, con senso unico rispettivamente in entrata e in uscita. Questo, prosegue Salvioli, «accresce la sicurezza stradale. Il progetto nasce proprio da un confronto con i residenti e rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della vita della zona: rimarremo attenti per monitorare, ora, i risultati». Al fine di favorire il dialogo con la cittadinanza, nel pomeriggio di ieri parte della Giunta comunale – era presente, tra gli altri, anche il sindaco Giovanni Gargano – ha distribuito le lettere presso le buchette di ciascuna residenza: un opuscolo informativo al cui interno vengono illustrate le modifiche alla viabilità e i lavori realizzati negli scorsi mesi.