“8 marzo: storia, significati e futuro”: evento Unimore per la Giornata internazionale della donna

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia promuove l’iniziativa “8 marzo: storia, significati e futuro”, in programma lunedì 9 marzo, dalle ore 10.00 alle 13.30, in modalità multisede e simultanea: a Modena, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (Largo S.Eufemia 19) e a Reggio Emilia, presso l’Aula Magna Manodori di Palazzo Dossetti (Viale Allegri 9), collegate in tempo reale.

L’evento, rivolto a tutta la comunità universitaria e aperto alla cittadinanza, intende offrire uno sguardo articolato e interdisciplinare sull’origine e sul significato attuale della Giornata internazionale della donna, ponendo in dialogo memoria storica, diritti, lavoro, ricerca e impegno sociale.

Attraverso il contributo di docenti, studiose e studiosi dell’Ateneo, insieme a rappresentanti del corpo studentesco, delle istituzioni e del mondo associativo, l’incontro proporrà una riflessione sui diritti delle donne in ambito civile, politico e sociale, sulle persistenti disuguaglianze – in particolare nel lavoro e nei percorsi accademici – e sulle sfide poste dai conflitti contemporanei, dalle vulnerabilità e dalle discriminazioni multiple.

Ampio spazio sarà dedicato al tema del lavoro femminile, alle questioni retributive e di equità, alle strategie di promozione delle pari opportunità, nonché al ruolo dei media e dei linguaggi nella costruzione della narrazione pubblica sulle donne. L’obiettivo è quello di intrecciare ricerca scientifica e impegno civile, in un confronto capace di guardare al futuro e alle nuove generazioni.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra le Delegate di Ateneo per le Pari opportunità, Elena Bassoli e per la Pace e l’Equità sociale, Maria Chiara Rioli.

“Come Università sentiamo la responsabilità di mettere a disposizione voci autorevoli e competenti per riaffermare il valore dell’8 marzo: non una festa, ma una giornata in cui si celebrano i diritti conquistati e si rinnova l’impegno per quelli che restano ancora da affermare”, spiega la Prof.ssa Elena Bassoli.

“Questa iniziativa, in forma simultanea a Modena e Reggio Emilia, valorizza il ruolo dell’università come spazio di conoscenza e responsabilità pubblica, rafforzando l’alleanza con i territori, per costruire una cultura dei diritti fondata su consapevolezza, inclusione e partecipazione”, sottolinea la Prof.ssa Maria Chiara Rioli.

Con questo appuntamento, come già in occasione della presentazione del Rapporto di Genere di AlmaLaurea lo scorso 11 febbraio, Unimore conferma il proprio impegno istituzionale nel promuovere pari opportunità, contrastare le discriminazioni di genere e sostenere una riflessione critica e condivisa sui temi dell’equità e della giustizia sociale.