Venerdì l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 della SPISA

Venerdì 6 marzo, dalle 15 alle 19, in Via Belmeloro 10, a Bologna e su Teams, si svolgerà l’evento di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna.

La SPISA, istituita nel 1955, rappresenta un centro di alta qualificazione e formazione per laureati che intendono operare, con ruoli dirigenziali e di elevata responsabilità, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti locali, nelle aziende pubbliche e nelle società partecipate.

L’inaugurazione dell’Anno Accademico sarà introdotta dai saluti istituzionali del Direttore della SPISA, prof. Marco Dugato, del Rettore dell’Alma Mater, prof. Giovanni Molari, del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, prof. Federico Casolari, e del rappresentante degli studenti SPISA.

In occasione dell’inaugurazione, il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, terrà una lectio magistralis dal titolo “La regolazione utile dell’attività bancaria”.

L’intervento del Presidente Patuelli, figura di rilievo nel panorama istituzionale e civile del paese, non solo impreziosisce il programma della giornata, ma conferma l’interesse della SPISA nell’analisi delle dinamiche di governance economica e della sua evoluzione. La sua presenza conferma, inoltre, il valore di un’offerta formativa capace di integrare il sapere giuridico alle competenze economiche, gestionali e organizzative, creando un ponte tra il mondo accademico e quello delle istituzioni.

La giornata si concluderà con l’intervento di Giuseppe Caia, Direttore del Laboratorio di ricerca SPISA, e nell’occasione avrà luogo la cerimonia di proclamazione degli allievi della Scuola con la consegna dei diplomi di specializzazione.

Per maggiori informazioni: Inaugurazione Anno Accademico SPISA 2025 – 2026