Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita con invio di SMS

In concomitanza con la Giornata mondiale contro l’HPV, il 4 marzo, prenderà il via in questi giorni la nuova campagna di invito alla vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus (HPV) organizzata ogni anno dall’Azienda USL di Modena per contrastare la più comune tra le infezioni a trasmissione sessuale. Il rischio di contrarre il virus comincia con il primo contatto sessuale, per le donne l’incidenza è più alta intorno ai 25 anni mentre per gli uomini resta elevata anche nelle età successive. L’HPV può provocare infezioni dell’apparato genitale femminile e maschile che, se persistenti e non curate, possono evolvere in tumori.

L’unico metodo per prevenire efficacemente l’infezione da HPV è la vaccinazione: secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna, il vaccino viene erogato gratuitamente ad alcune categorie di persone tra cui le ragazze e i ragazzi fino al compimento dei 26 anni, (femmine nate dal 1996 e maschi nati dal 2006) e mai precedentemente vaccinati. L’elenco delle categorie per cui la vaccinazione è gratuita o a pagamento e le informazioni complete sul vaccino sono disponibili sul sito dell’Ausl Modena (https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/vaccinazioni/vaccinazione-hpv/)

Alle ragazze nate nel 2001 (e mai vaccinate prima) si rivolge l’invito alla vaccinazione da parte dell’Ausl che nei prossimi giorni invierà alle interessate un SMS invitando a prenotare tramite i consueti canali (Fascicolo sanitario elettronico, numero verde gratuito 800239123, Farmacie, Punti unici di assistenza di base e prenotazione, App ErSalute, corner salute negli ipermercati).

L’Ausl, grazie alla collaborazione con il Comune di Modena, ha inoltre organizzato una sessione straordinaria di vaccinazione contro l’HPV che si terrà il 13 marzo in piazza Roma dalle 15 alle 19, con un camper attrezzato e personale sanitario qualificato. Non è necessario prenotare, la vaccinazione sarà erogata in modalità gratuita o a pagamento secondo le indicazioni regionali. Il personale sanitario è a disposizione anche solo per fornire informazioni e consegnare materiale informativo.

Tutte le informazioni sull’HPV e sulla vaccinazione sono disponibili sul sito web di Ausl nella pagina www.ausl.mo.it/vaccinazione-hpv